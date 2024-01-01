45 yaşındaki kadının 2 dişi yerine 18 dişi çekildi hayatı karardı 2.5 ayda 8 kilo verdi

45 yaşındaki Zeynep Özsoy, bundan 2 buçuk ay önce diş ağrısıyla gittiği hastanede dehşeti yaşadı. 2 dişi tedavi edilecek olan Özsoy'un 18 dişi birden çekildi.

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45 yaşındaki Zeynep Bozkurt Özsoy, bundan 2 buçuk ay önce diş ağrısı şikayetiyle bir arkadaşının tavsiye ettiği bir diş hekimine gitti.

Özsoy’un kaplama altındaki iki dişi tedavi edilecek gerekirse de çekilecekti. Bu işlem için diş hekimiyle 50 bin liraya anlaşmıştı. Ancak hiç hesapta yokken 18 dişi birden çekilmişti. Bu da daha fazla implant yapılması daha yüklü ödeme yapması demekti.

2 dişi yerine 18 dişi çekilen Özsoy Show Haber’e yaşadıklarını anlatırken “2 buçuk aydır pipetle hayatımı sürdürüyorum. Çorba o şekilde… Hiçbir tane diş yok, yemek yemeyi çok özledim. Ben zaten neye uğradığımı şaşırdım. Ben bilemedim maalesef hayatım zaten o günden sonra da karardı. O kadar çok iğne vurmuşlardı ki artık şuramdan aşağıyı hiç hissetmiyordum.” dedi.

Zeynep Bozkurt Özsoy daha sonra bir başka hekime danıştığını da belirterek implantların da yanlış yere çakıldığını iddia etti. Özsoy sözlerinin devamında ise “Tamamen burnumun içine çakılan üç tane implant. Bunlar tamamen burun sinüslerine çakılmış. 2 buçuk ayda 4 operasyon geçirdim. 2 buçuk ay oldu bu olay olalı, çok ağrılar çektim. Acillerden hiç çıkamadım. İş hayatım, evlilik hayatım, hepsi alt üst olmuş durumda” ifadelerini kullandı.

Diş hekimi iddiaları reddetti

Özsoy’un ağrılarının dayanılmaz hale gelmesi yetmezmiş gibi kullandığı ilaçlar da alerji yaptı. Dişlerini kaybeden genç kadın yemek de yiyemediği için bu süreçte 8 kilo verdi. Hayatını kararttığı iddia ettiği diş hekimine dava açarken adı geçen hekim ise iddiaları reddetti. Düzelme ihtimali var mı sorusuna da yanıt veren genç kadın “Çok uzun bir süre o da belki tedavim için bana yardım etmelerini istiyorum” dedi.