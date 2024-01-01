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İstanbul'da yılın ilk günü: Otoyollar, sokaklar ve caddeler boş kaldı

İstanbul'da yılın ilk günü: Otoyollar, sokaklar ve caddeler boş kaldı

İstanbul'da 2024 yılının ilk gününde otoyollar, sokaklar ve caddeler boş kaldı. İBB trafik verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.

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2024 yılının ilk gününde İstanbul'da yolların boş olduğu görüldü. Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ile kazandıran numaralar 2024: Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye hangi sayılara, kaç kişiye çıktı? İşte amorti ve teselli kazandıran rakamlar

İstanbul'da yeni yılın ilk gününde otoyollar, sokaklar ve caddeler ile metro, metrobüs ve otobüs duraklarının yoğınluk gözlenmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik verilerine göre saat 09.15 itibarıyla trafik yoğunluk seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü.

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