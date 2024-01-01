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Elektrikli soba faciası! 3 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Elektrikli soba faciası! 3 kişi hayatını kaybetti

Adana’da elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen anne, baba ve ikiz çocuklardan biri hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, anne Nazan (34), baba Enis (39), 2 yaşındaki ikiz kardeşler Demir ve Kaan Lamba, gece yeni yıla girdikten sonra elektrikli soba açık halde uyudu.

Sabah saat 06.00 sıralarında bir komşu dışarı çıktığında, Lamba ailesinin evinin yandığını görüp hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. 

İçeri giren ekipler anne, baba ve ikiz kardeşleri çıkardı. Zehirlenen anne, baba ve ikiz çocuklardan Kaan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumu ağır olan Demir Lamba'yı ise itfaiye ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajı hayata döndürdü. Demir Lamba, daha sonra Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden anne, baba ve çocuk otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

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