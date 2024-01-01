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İsrail'in Gazze'de öldürdüğü İsrail askerlerinin sayısı 29 oldu!

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü İsrail askerlerinin sayısı 29 oldu!

Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusundan 18'i "dost ateşi"yle olmak üzere, "operasyonel kazalarda" toplam 29 askerin öldüğü bildirildi.

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın ordunun verilerine dayandırdığı haberinde, Gazze Şeridi'ne kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana, "operasyonel kazalarda" 29 askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Haberde, 18 askerin "dost ateşiyle" 2 askerin ateş açılması ve 9 askerin ise "mühimmat, silah ve ezilme" kazaları sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne saldırıların ilk başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrailli asker sayısının, 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506'ya yükseldiğini belirtmişti.

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