BIST 7.470
DOLAR 29,49
EURO 32,74
ALTIN 1.956,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mantar toplamaya gidip kaybolan adam her yerde aranıyor!

Mantar toplamaya gidip kaybolan adam her yerde aranıyor!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, yakınları ile mantar toplamaya giden ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki İsa Çiftçi her yerde aranıyor.

Abone ol

Balan Dağı'na mantar toplamak için giden 65 yaşındaki İsa Çiftçi'den yakınları uzun süre haber alamadı. Şahsı kendi imkanları ile arayan ancak sonuç alamayan Çiftçi'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ihbar üzerine bölgeye ekipler jandarma, AFAD, Mah-Ame Sar ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından dağlık alanda yapılan aramada Çiftçi’nin izine rastlanmadı. Bölgeyi çembere alan ekipler 3 gündür arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir Fuarı'nın ünlü Göl Gazinosu, Balmumu Heykel Müzesi olacak
İzmir Fuarı'nın ünlü Göl Gazinosu, Balmumu Heykel Müzesi olacak
Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü!
Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü!
İstanbul'da yeni yılın ilk gününde trafik yüzde 1'e düştü
İstanbul'da yeni yılın ilk gününde trafik yüzde 1'e düştü
Beşiktaş, Bruno Genesio için geri sayıma geçti
Beşiktaş, Bruno Genesio için geri sayıma geçti
Deprem Uzmanı Tüysüz uyardı: 7 büyüklüğünde depreme hazır olun
Deprem Uzmanı Tüysüz uyardı: 7 büyüklüğünde depreme hazır olun
Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez çocuk aşıları ulaştırıldı!
Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez çocuk aşıları ulaştırıldı!
Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a cevaplar!
Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a cevaplar!
Elektrikli soba faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
Elektrikli soba faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
45 yaşındaki kadının 2 dişi yerine 18 dişi çekildi hayatı karardı 2.5 ayda 8 kilo verdi
45 yaşındaki kadının 2 dişi yerine 18 dişi çekildi hayatı karardı 2.5 ayda 8 kilo verdi
Engin Altan Düzyatan'dan mikroplastik belgeseli!
Engin Altan Düzyatan'dan mikroplastik belgeseli!
Avrupa Birliği'nin para birimi Avro 25 yaşında!
Avrupa Birliği'nin para birimi Avro 25 yaşında!
İstanbul'da yılın ilk günü: Otoyollar, sokaklar ve caddeler boş kaldı
İstanbul'da yılın ilk günü: Otoyollar, sokaklar ve caddeler boş kaldı