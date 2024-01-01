Fenerbahçe'ye veda edecek futbolcuları listesi şekilleniyor 5 futbolcuyla yollar ayrılabilir

Devre arası transferinde kadrosuna üç takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, yabancı kontenjanını boşaltmak zorunda. Sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi takımdan gönderilecek oyuncular belli oldu.

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Ara transfer sezonu yaklaşırken Fenerbahçe'de takviye yapılacak isimlerin yanı sıra takımdan gönderilecek futbolcular da şekilleniyor.

Zirveyi ligin ikinci yarısında da bırakmak istemeyen sarı-lacivertlilerin stopere Çağlar Söyüncü, orta sahaya ise Rade Krunic'i transfer etmek istiyor.

Ayrıca teknik direktör İsmail Kartal'ın sol kanat için Avrupa'dan bir futbolcu araştırılmasını istediği kaydedildi.

Ancak yeni gelecek isimler için kadroda bazı futbolcular ile vedalaşılması gerekli.

Sabah'ın haberine göre, 14 yabancı hakkı dolu olan Fenerbahçe'de Ryan Kent, Miguel Crespo, Miha Zajc ve Lincoln gönderilecekler listesinde yer alıyor.

Michy Batshuayi ayrılmak istiyor

Ayrıca pek fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Michy Batshuayi'nin de takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüyü kaybetmek istemese de gelecek bonservis teklifine göre karar vereceği vurgulandı.

Ryan Kent'e talip

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Ryan Kent için Hull City ile birlikte bazı Championship takımlarının da oyuncuyu kiralık olarak takıma katmak istediği belirtildi.