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Milli para sporcular, 2023 yılında 644 madalya kazandı!

Milli para sporcular, 2023 yılında 644 madalya kazandı!

Milli para sporcular, 2023 yılında önemli uluslararası organizasyonlarda 644 madalya kazandı.

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AA muhabirinin Gençlik ve Spor Bakanlığından edindiği bilgiye göre, milli para sporcular, 2023 yılında Dünya ve Avrupa şampiyonaları başta olmak üzere önemli birçok uluslararası organizasyonda İstiklal Marşı'nı dinletmek için mücadele etti.

Milli para sporcular 2023 yılında 251 altın, 243 gümüş ve 150 bronz olmak üzere toplam 644 madalya kazandı. 2023 yılı 251 altın madalyayla son 5 yılda en çok İstiklal Marşı'nın okunduğu yıl olarak kayıtlara geçti.

Son 5 yılda en çok madalyanın kazanıldığı yıl oldu

Milli para sporcular, 2019 yılında birçok önemli uluslararası organizasyonda 171 altın, 148 gümüş ve 165 bronzla toplam 484 madalya kazandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de önemli organizasyonlar ertelenirken, milli sporcular gittikleri organizasyonlarda 34 altın, 39 gümüş ve 38 bronz olmak üzere toplam 111 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Ay-yıldızlı para sporcular, 2021'de 136 altın, 144 gümüş ve 131 bronzla toplam 411 madalya, 2022'de 174 altın, 174 gümüş ve 154 bronzla toplam 502 madalya kazandı.

Son 5 yılda alınan madalyalar şu şekilde:

Yıl

Altın

Gümüş

Bronz

Genel toplam

2019

171

148

165

484

2020

34

39

38

111

2021

136

144

131

411

2022

174

174

154

502

2023

251

243

150

644
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