BIST 7.470
DOLAR 29,49
EURO 32,74
ALTIN 1.956,25
HABER /  EKONOMİ

Sakarya'da 16,6 milyar liralık 171 yatırım teşvik edilecek!

Sakarya'da 16,6 milyar liralık 171 yatırım teşvik edilecek!

Sakarya'da 2023'ün ilk 8 ayında 16,6 milyar liralık 171 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi.

Abone ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, Sakarya'da geçen yıl ocak-ağustos döneminde hayata geçirilmesi planlanan 9'u yabancı, 162'si yerli sermayeli 171 yatırım projesi için teşvik belgesi hazırlandı.

Başta imalat sanayi olmak üzere eğitim, gıda ve enerji sektörlerinde faaliyet gösterecek kuruluşların öngörülen sabit yatırım miktarı 16 milyar 67 milyon 884 bin 193 lira olarak hesaplandı.

Bu yatırımlar tamamlandığında kentte 3 bin 576 kişilik yeni istihdam oluşturması bekleniyor.

Karapürçek ilçesinde alüminyum levha üreten firmanın, kapasite artırımı için hayata geçirmeyi planladığı 5 milyar 653 milyon 47 bin lira değerindeki projesi, teşvik kapsamına alınan projeler arasında yatırım tutarı bakımından ilk sırada yer aldı. Projenin tamamlanmasıyla 585 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

Aynı firmanın demir yolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatına yönelik hayata geçirmeyi planladığı yeni yatırımı ise 3 milyar 621 milyon 986 bin lira değerindeki tutarıyla ikinci sırada yer aldı. Söz konusu yatırımla 300 kişinin iş sahibi olması bekleniyor.

Geyve ilçesinde bir enerji şirketinin kapasite artırımı için hayata geçirmeyi planladığı 1 milyar 871 milyon 20 bin liralık projesi ise yatırım tutarı bakımından üçüncü oldu. Yerli sermayeli şirket, hayata geçirmeyi planladığı yatırımla elektrik enerjisi üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Öte yandan aynı dönemde Sakarya'da 466 kişiye iş imkanı sunan 245 milyon 70 bin 73 liralık 15 yatırıma, tamamlama vizesi (teşvik alan şirketlerin yatırımını tamamladığına ilişkin onay) verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon'da hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor!
Trabzon'da hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor!
30'a yakın ülkenin BRICS'e katılmak istediğini açıklandı!
30'a yakın ülkenin BRICS'e katılmak istediğini açıklandı!
Kayseri'de laf atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Kayseri'de laf atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
48 hasta organ nakli ile yeni yıla umutla girdi!
48 hasta organ nakli ile yeni yıla umutla girdi!
Bakan Ersoy’dan yeni yıl müjdesi: 1500 personel alımı yapılacak
Bakan Ersoy’dan yeni yıl müjdesi: 1500 personel alımı yapılacak
Bakan Mehmet Nuri Ersoy "Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var" diyerek duyurdu
Bakan Mehmet Nuri Ersoy "Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var" diyerek duyurdu
AB, elektronik cihazlarda ortak şarj kullanılacağını duyurdu
AB, elektronik cihazlarda ortak şarj kullanılacağını duyurdu
Kütahya'da indirimi duyan koştu yeni yılın ilk izdihamı
Kütahya'da indirimi duyan koştu yeni yılın ilk izdihamı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı! YSK yarın ilan edecek
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı! YSK yarın ilan edecek
Köpek dövüştürenlere 33 bin TL para cezası kesildi!
Köpek dövüştürenlere 33 bin TL para cezası kesildi!
Samsun Büyükşehir kurduğu fabrika ile 32 milyon TL tasarruf sağladı!
Samsun Büyükşehir kurduğu fabrika ile 32 milyon TL tasarruf sağladı!
Van'da geçen yıl 9 ton 981 kilo 928 gram uyuşturucu ele geçirildi!
Van'da geçen yıl 9 ton 981 kilo 928 gram uyuşturucu ele geçirildi!