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Babası vefat eden Selahattin Demirtaş savunma yapacak mı?

Babası vefat eden Selahattin Demirtaş savunma yapacak mı?

Babası Tahir Demirtaş'ı kaybeden HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani Davası kapsamında yaptığı savunmasına salı günü devam edecek. Demirtaş’ın “Halkıma ve babama borcumu ödemek için savunmama devam edeceğim” dediği öğrenildi.

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Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani Davası’nda esasa ilişkin savunmasına geçtiğimiz hafta başlamıştı. Duruşmaya verilen hafta sonu arasında babası vefat eden Demirtaş’ın savunmasına devam edip etmeyeceği merak ediliyordu.

Demirtaş’ın savunmaya ara vermeyeceği ve salı günü savunmasına kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, savunmasının ilk gününde savunmayı mahkeme heyetine yapmadığını, halka sunduğunu söyleyen Demirtaş’ın, bu sözleri hatırlatarak savunmaya devam etmeyi tercih ettiği belirtildi. Demirtaş’ın “Halkıma ve babama borcumu ödemek için savunmama devam edeceğim” dediği kaydedildi.

Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki duruşma salonunda yarın gerçekleşecek olan duruşmaya Demirtaş, Edirne Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlanacak.

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