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Dilan Polat hakkında avukatından şoke eden açıklama: Doktorlara sordum, baskı sonucunda...

Dilan Polat hakkında avukatından şoke eden açıklama: Doktorlara sordum, baskı sonucunda...

Yaklaşık 2 aydır cezaevinde bulunan ve antidepresan ilaç aldığı öğrenilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, ilaçları bittiği için hastaneye götürüldü. Dilan Polat, yapılan tetkiklerin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, ‘kara para aklama’, ‘yasadışı bahis’, uyuşturucu imal etme’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘vergi usul kanununa muhalefet’ gibi suçlardan eşi Engin Polat, kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyle birlikte 5 Kasım günü tutuklanmıştı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre 4 yıldır antidepresan ilaçları kullandığı öğrenilen Dilan Polat’ın 29 Aralık günü ilaçları bittiği için İstanbul Bakırköy’de bulunan Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından ünlü fenomen yeniden Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.

"Çocukları için çok üzülüyor"

Müvekkilinin aşırı derecede eklem ağrıları ve kaldığı koğuşun çok rutubetli olduğunu belirten avukat Hüseyin Kaya, “Müvekkil çocukları için çok üzülüyor. Bu yüzden de sanırım psikolojisi gittikçe kötüleşiyor. Yürümekte zorlanıyor. Benimle görüştüğü zamanlarda yüzünde uyuşma olduğunu söyledi. Sanırım bu da strese bağlı. Müvekkil sakinleştirici ve destek hapları kullanıyordu” dedi.

"Felç kalma ihtimali var"

Müvekkilinin felç kalma ihtimalinin olduğunu ifade eden Kaya, “Tüm yaşananlardan iyice psikolojisi etkilenmiş, biyolojik olarak ciddi ağrılar yaşamıştır. Müvekkil, psikolojik olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktadır. Yüzünde de zaman zaman uyuşmalar oluşmaktadır. Bunun belirtilerini avukatı olarak doktorlara sorduğumda, müvekkilin bu baskı sonucunda felç olma ihtimalinin yüksek olduğunu işaret ettiler” diye konuştu.

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