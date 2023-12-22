Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde sürpriz isim! 3 hakkından birini onun için kullandı
Dilan Polat ve Engin Polat çifti Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Lüks ve şaşaa dolu bir hayat yaşarken cezaevine giren, önce paylaşımlarındaki üslubu ve yaptıklarıyla tepki çekip sonrasında da kara para aklama, örgüt kurma ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tüm Türkiye'nin radarına giren Polat çifti artık tutuklandı ve cezaevinde. Öylesi lüks bir yaşamdan sonra cezaevinde neler yaptığı merak edilen Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde çok çarpıcı bir isim olduğu ortaya çıktı.
Dilan Polat ve Engin Polat çift, tepki çeken paylaşımları, hemen ardından da kara para ve örgüt kurma suçlamalarıyla Türkiye gündemine oturmuştu. Tutuklanan ve şimdi cezaevinde olan Polat çifti, hala Türkiye'nin gündemindeki yerlerini korumaya devam ediyor. Ancak Dilan Polat'ın cezaevine girerken ziyaretçi listesine yazdığı bir isim dikkat çekti.
Bu ziyaretçi Dilan Polat'la aynı soy isme de sahip değil. Bu esrarengiz ziyaretçinin bir astrolog olduğu öğrenildi.
Bu astrolog bulundu ve Dilan Polat'ın neden kendisini seçtiği, onunla ne konuştuğunu ve Dilan Polat'ın hakkındaki suçlamalara ne yanıt verdiği soruldu.
Türkiye Dilan - Engin Polat çiftini sosyal medya fenomeni olarak tanıyordu. Ancak Dilan ve Engin Polat çifti kara para aklama, örgüt kurma, yasa dışı bahis, vergi kaçakçılığı gibi suçlardan tutuklandı. Dilan Polat tutuklandıktan hemen sonra cezaevinde ziyaretçi listesine yazdığı bir isim dikkat çekti.