Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde sürpriz isim! 3 hakkından birini onun için kullandı

Dilan Polat ve Engin Polat çift, tepki çeken paylaşımları, hemen ardından da kara para ve örgüt kurma suçlamalarıyla Türkiye gündemine oturmuştu. Tutuklanan ve şimdi cezaevinde olan Polat çifti, hala Türkiye'nin gündemindeki yerlerini korumaya devam ediyor. Ancak Dilan Polat'ın cezaevine girerken ziyaretçi listesine yazdığı bir isim dikkat çekti.