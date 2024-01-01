Evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri için sorgulamalar sürüyor. Aile ve Gençlik Fonu’nun hayata geçmesiyle birlikte konuyla ilgili resmi açıklama Bakan Göktaş’tan gelmişti. Peki; evlilik kredisi başvurusu başladı mı, şartları neler? 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte konuyla ilgili ayrıntılar.

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Yeni yıl itibarıyla araştırılan konular arasında evlilik kredisi başvuruları yer alıyor. Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli verilecek olan kredi 150 bin TL olacak şekilde belirlenmiş ve pilot illerde hayata geçirileceği duyurulmuştu. Geri ödeme işlemlerinin 4 yılda tamamlanacak şekilde planlandığı evlilik kredisi başvurusu başladı mı, şartları neler? 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte yanıtı.

Evlilik Kredisi başvurularına ilişkin beklenen açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan geldi.

Göktaş yaptığı açıklamada “Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Evlilik kredisi çalışmalarının tamamlanmasının ardından tam başvuru tarihi belli olacak. Aile ve Gençlik Fonu’nun Kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yeni evlenecek çiftlerde öncelik deprem bölgesinde olacak. 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Kredi, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.



Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan “ Fondan yararlanacak genç sayısını en yüksekte tutmak için kanunda bir yaş sınırı belirtmediklerini belirten İnan, "Yaş sınırları proje kapsamında ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre değerlendirilecek ve ona göre esnetilecektir. Hedefimiz, bir an önce 81 ildeki gençlerimizin hepsine ulaşmaktır" dedi.