Türk Telekom'un ülke genelindeki uzunluğu 435 bin kilometreye ulaştı!

Türk Telekom'un, yılbaşı gecesinde Çanakkale'de gerçekleştirdiği çalışmalar ile ülke genelindeki fiber ağ uzunluğu 435 bin kilometreye ulaştı.

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Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, "memleketin bir şehrinde değil her şehrinde" mottosuyla hız kesmeden çalışarak 81 ilin tamamında, tüm ilçe ve köyleri uçtan uca fiber ağlarla örüyor.

Bu kapsamda Türk Telekom ekipleri yeni yıla, Çanakkale'de gerçekleştirilen saha operasyonlarıyla girdi. Türk Telekom'un, Çanakkale'nin Karacaören Köyü'nde yürütülen çalışmalarla fiber ağ uzunluğu 435 bin kilometreye çıktı.

Türk Telekom, deniz altındaki birçok farklı noktadan hat çekerek tarihi Gelibolu Yarımadası ve ülkenin en batısında yer alan Gökçeada'yı fiberleştirirken, ülkenin her köşesini 1000 Mbps hızında internetle buluşturuyor.

Şirket, gerçekleştirdiği altyapı operasyonlarıyla Çanakkale'nin 12 ilçesinden 11'inde kullanıcılarına 1000 Mbps hızında internet hizmeti sunuyor. Türk Telekom'un fiber dönüşüm çalışmaları ile Çanakkale merkezde kırsal alanlar da dahil olmak üzere fiberleşme oranı yüzde 97'ye yükseldi.

Tarihi Yarımada'ya deniz altından geçen birçok farklı hatla altyapı götüren Türk Telekom, Gelibolu'daki fiberleşme oranını yüzde 94'e, Türkiye'nin en batısında yer alan Gökçeada'da ise yüzde 96'ya çıkardı.

İstanbul-Malkara-Çanakkale Otoyolu'nu kapsayan güzergahta fiber altyapı sağlayarak akıllı ulaşım sistemlerine katkı sunan Türk Telekom, sürüş güvenliği sağlayacak teknolojilerin yanı sıra Ana Kontrol Merkezi, Ana Veri ve Felaket Kurtarma Merkezleri'nin teknolojik altyapısını hızlı, etkin ve koordineli müdahaleye imkan verecek şekilde oluşturdu.

Ayrıca otoyolun denetim kontrolü, veri toplama (SCADA) altyapısı, dijital mesaj ve trafik işareti (VMS-VTS) sistemleri, trafik kontrol sisteminin yazılımları ve ödeme sistemleri yazılımları, gişelerin veri haberleşmesinin yapısı yedekli bir şekilde Türk Telekom'un sorumluluğunda gerçekleştirildi.

"Türkiye Yüzyılı'nı dijitalin yüzyılı yapmaya kararlıyız"

Açıklamada, yeni yılı Çanakkale'nin Karacaören Köyü'nde, fiberleşme çalışmalarını sürdüren saha ekipleriyle karşılayan Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal'ın görüşlerine yer verildi.

Ümit Önal, yeni dijital dünyanın gereksinim duyduğu hızlı ve kesintisiz iletişim hizmetini sunmak için Türkiye'nin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar her köşesini fiber ağlarla ördüklerini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı'nda dijital dönüşümün lideri olarak, milli mücadele ruhunu yansıtan Çanakkale'de fiber altyapı yatırımları ve yüksek teknoloji ile dijital geleceğin inşasına katkı sağlamaya devam ettiklerini aktaran Önal, "Hayatın her alanına aktardığımız dijitalleşme vizyonumuz ve geliştirdiğimiz teknolojileri dünyaya ihraç eden konumumuzla Türkiye Yüzyılı'nı dijitalin yüzyılı yapmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Fiber ağ uzunluğumuzu 435 bin kilometreye ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Türkiye Yüzyılı'nda hayatın her noktasına değer katan çalışmalarla istisnasız herkes için erişilebilir bir dijital gelecek inşa etmeyi hedeflediklerini kaydeden Önal, bu hedef kapsamında proje ve yatırımları sürdürdüklerine dikkati çekti.

Önal, "2024 yılı itibarıyla milli mücadele ruhunun simge şehirlerinden Çanakkale'de, saha ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla, fiber ağ uzunluğumuzu 435 bin kilometreye ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksek teknolojilerinden aldıkları güçle hayatın her alanına yatırım yaptıklarını vurgulayan Önal, şunları kaydetti:

"Savunmadan sanayiye, finanstan enerjiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, sanattan spora birçok farklı alanda dijital dönüşüme öncülük ediyoruz. Teknoloji alanındaki deneyimimizle otoyolları, köprüleri, şehirleri, tarihimizi yansıtan kültürel ve manevi miras alanlarımızı uçtan uca dijitalleştiriyoruz. Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda gerçekleştirdiğimiz fiber altyapı çalışmaları da bunun güzel bir örneği. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Çanakkale Boğazı'nın iki tarafını birleştirmesi gibi Türk Telekom olarak biz de boğazın iki yakasını fiber ağlarla örüyoruz. Tarihimizde çok kıymetli bir yere sahip olan Gelibolu Yarımadası'nı ve ülkemizin en batısında bulunan Gökçeada'yı deniz altından fiber ile buluşturuyoruz. Çanakkale merkezde fiberleşme oranımız yüzde 97'ye, 435 bin kilometrelik fiber ağ uzunluğumuz ile Türkiye genelinde hane kapsamamız ise 32,2 milyona ulaştı. Türk Telekom olarak, insanı merkeze alan yaklaşımımızla teknoloji birikimimizi doğru yatırımlarla güçlendirerek dijital geleceğin inşasına liderlik etmeyi sürdüreceğiz."