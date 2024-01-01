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Triatloncular deniz kirliliğine ‘dur’ demek için denize girdiler!

Triatloncular deniz kirliliğine ‘dur’ demek için denize girdiler!

Antalya’da aralarında milli sporcuların da bulunduğu triatloncular, deniz kirliliğine dikkat çekmek için adeta yarışırcasına denize girdi. Triatlon sporcusu Güldenay Uruk, “Deniz bizim geleceğimiz, hayatımız. Lütfen denizlerimizi temiz tutalım” dedi.

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Deniz sevdalıları, Türkiye genelinde yılın ilk günü deniz kirliliğine dikkat çekmek için sahillerde buluşarak denize girdi. Bu kapsamda Antalya’da aralarında milli sporcuların da bulunduğu yaklaşık 10 kişilik profesyonel triatlon ve yüzme sporcusu, Konyaaltı Sahili’nde bir araya geldi. Grup, hazırlıklarını tamamladıktan sonra ‘denizleri kirletmeyelim’ sloganıyla koşarak denize girdi.

Temiz bir deniz için Türkiye geneli bir organizasyon yaptıklarını belirten triatlon antrenörü Zülfü Karabulut, "İstanbul'da Suadiye yüzücülerinin başlattığı bir etkinlik. Temiz deniz sloganı altında bugün tüm Türkiye'de bir yüzme etkinliği yapacağız. Yeni yılın ilk gününü yüzmeyle geçirmek istedik. Yüzmeyle, sporla yapılan etkinliklerin olduğu bir yıl olsun istiyoruz" dedi.
Triatlon yüzücüsü Güldenay Uruk da, "Kirli denizde yüzmek istemiyoruz. Bundan sonra temiz denizde yüzmek istiyoruz diye etkinlik başlatıldı. Denizin içinde her türlü şey var. Lastik, demir, beton, onun dışında balıkçıların oltaları ve bunlar balıklara çok zararlı. Balıkların Ölümüne sebep oluyor. Naylon torba her türlü plastik hepsi denizde. Deniz bizim geleceğimiz, hayatımız. Lütfen denizlerimizi temiz tutalım" ifadelerine yer verdi.

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