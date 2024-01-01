BIST 7.470
DOLAR 29,49
EURO 32,74
ALTIN 1.956,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eşiyle tartışan kişi otomobili uçuruma yuvarladı!

Eşiyle tartışan kişi otomobili uçuruma yuvarladı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle tartışan kişinin uçuruma yuvarladığı otomobili kullanılamaz hale geldi.

Abone ol

İddiaya göre, eşiyle tartışan M.Y. otomobiliyle Bektaş Mahallesi kırsalına geldi. M.Y, yol kenarına park ettiği otomobilini iterek 100 metrelik uçuruma yuvarladı.

M.Y. bölgeden uzaklaşırken, aracın uçuruma yuvarlandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Halatlar yardımıyla uçuruma inen ekiplerin yaptığı incelemede araçta kimsenin olmadığı tespit edildi.

Polisin ifadesini başvurmak üzere M.Y'ye ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

Bu arada, kullanılamaz hale gelen otomobilin, daha sonra vinç yardımıyla uçurumdan çıkarılacağı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
TİKA, Afganistan'da Ali Şir Nevai'nin eserini bastırdı
TİKA, Afganistan'da Ali Şir Nevai'nin eserini bastırdı
Tunceli'de korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu, Naci Görür defalarca uyarmıştı
Tunceli'de korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu, Naci Görür defalarca uyarmıştı
Çanakkale Boğazı tek yönlü geçişlere açıldı
Çanakkale Boğazı tek yönlü geçişlere açıldı
Tarih belli oldu bakan duyurdu: Bir il daha hızlı trene kavuşuyor
Tarih belli oldu bakan duyurdu: Bir il daha hızlı trene kavuşuyor
Gazze’de can kaybı 21 bin 978’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 21 bin 978’e yükseldi
Sinop'ta büyük panik! 5 ev yandı, ölenler var
Sinop'ta büyük panik! 5 ev yandı, ölenler var
Sivas'a gelen Bülent Uygun çok iddialı: Tarih yazmaya geldik!
Sivas'a gelen Bülent Uygun çok iddialı: Tarih yazmaya geldik!
Djiku ve Amartey, Gana Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağırıldı
Djiku ve Amartey, Gana Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağırıldı
Ticaret Bakanlığı duyurmuştu! Lokanta ve kafelerde yeni dönem bugün başladı
Ticaret Bakanlığı duyurmuştu! Lokanta ve kafelerde yeni dönem bugün başladı
Kütahya'da horoz dövüştüren 8 kişi yakalandı!
Kütahya'da horoz dövüştüren 8 kişi yakalandı!
Kayseri'de silahlı saldırı: Yoldan geçenleri de vurdular!
Kayseri'de silahlı saldırı: Yoldan geçenleri de vurdular!
İran donanmasına ait savaş gemisi Kızıldeniz'e girdi!
İran donanmasına ait savaş gemisi Kızıldeniz'e girdi!