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Tunceli'de korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu, Naci Görür defalarca uyarmıştı

Tunceli'de korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu, Naci Görür defalarca uyarmıştı

AFAD verilerine göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tunceli'de meydana gelen deprem, Prof. Dr. Naci Görür'ün defalarca yaptığı uyarıları akıllara getirdi.

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AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.28'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 8.7 kilometre olarak kaydedildi.

Naci Görür defalarca uyarmıştı

Tunceli'de meydana gelen deprem, Prof. Dr. Naci Görür'ün defalarca yaptığı uyarıları akıllara getirdi. 

Görür geçen ay konuk olduğu canlı yayında 'İlk kez açıklıyorum' diyerek Tunceli ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Erzincan- Karlıova arasında bulunan fay hattının 7,4'e kadar deprem üretebileceğini söyleyen Görür, 'Tunceli tehdit altında' demişti.

Görür, merkez üssü Tunceli'nin Pertek ilçesi olan 3.1'lik depremin ardından yaptığı değerlendirmede 'İlk kez açıklıyorum' diyerek “Türkiye’de Tunceli tehdit altında. Bugün Tunceli’den kimse bahsetmiyor ama Tunceli tehdit altında çünkü Erzincan- Karlıova arasında Yedisu fayı var. Bu fay en son 1790’lar da deprem üretmiş. 250 senede bir deprem üretme periyodu var. 1794’e 250 koyarsanız günümüze yaklaşırsınız. Dolayısıyla tehlikeli orası” ifadelerini kullanmıştı.

“7.4’e kadar çıkabilir" 

Olası deprem için Erzincan-Bingöl-Karlıova bölgesini işaret eden Görür, “Bu fay eğer deprem üretirse 7,4’e kadar deprem çıkabilir. Bu fay Tunceli’ye fazla uzak değil. Tunceli’ye yakın Tunceli hemen bu fayın güneyinde” demişti.

Görür, Tunceli’ye dair son uyarısını da birkaç saat önce yapmıştı.

Naci Görür, Hakkari'de dün meydana gelen depremlerin ardından Bitlis/Zagros bindirme kuşağına dikkati çekmişti. Görür, Bitlis, Adıyaman, Hakkari, Tunceli ve Bingöl bölgesi için uyarıda bulunmuştu. Deprem uzmanı, Japonya'daki depremle kıyaslayarak "Deprem Dirençli Kentler" faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiğini söylemişti.

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