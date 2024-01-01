Çanakkale Boğazı tek yönlü geçişlere açıldı

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılan Boğaz'ın kuzey yönlü olarak saat 10.00 itibariyle tekrar açıldığını açıkladı.

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Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale'de etkili olan yoğun sisle birlikte görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kapanan boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesiyle kuzey yönlü olarak saat 10.00 itibariyle tekrar açıldı.

Öte yandan boğaz trafiğinin güney yönlü olarak ise saat 14.00'te açılması beklendiği bildirildi