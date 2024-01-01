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CHP'de seçim hazırlıkları hız kazandı! 3 Ocak'ta toplanıyorlar

CHP'de seçim hazırlıkları hız kazandı! 3 Ocak'ta toplanıyorlar

Diğer partilerde olduğu gibi CHP'de de seçim hazırlıkları hız kazandı. İstanbul ve Ankara dahil yedisi büyükşehir, 353 seçim çevresinde adaylar açıklanırken İzmir'in adayının da kısa zaman içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Türkiye'de yerel seçim heyecanı başladı. CHP'de belediye başkan adaylarını belirleme çalışmaları ivme kazandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir için oluşturduğu heyet, çalışmalarını tamamladı. Milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan 40 kişilik heyet bir hafta boyunca şehrin nabzını tuttu. Aday adaylarıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Şehir merkezinde ve ilçelerde anketlerle kamuoyu yoklaması yapıldı.

TRT Haber'in haberine göre; heyet, bir önceki seçimde mevcut belediye başkanlarınca verilen sözlerin gerçekleşme oranlarını inceledi. Meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerini aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için yapılan anketler genel merkeze sunulmak üzere raporlandı. Benzer çalışmalar henüz adayı açıklanmayan diğer büyükşehir belediyeleri için de sürdürülüyor.

Partide, 2024'ün ilk Parti Meclisi toplantısı 3 Ocak Çarşamba günü yapılacak. Toplantı, aday belirleme gündemiyle gerçekleştirilecek. 200'e yakın adayın belirlenmesi beklenen toplantıda yerel seçimde olası ittifaklara yönelik arayış da ele alınacak.

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