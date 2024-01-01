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Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı, 23 göçmen kurtarıldı!

Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı, 23 göçmen kurtarıldı!

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı, 23 göçmen kurtarıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Durdurulan lastik bottaki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarındaki can salında da bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler yeniden bölgeye gönderildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salındaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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