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Çanakkale açıklarında 169 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 169 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerindeki operasyonlarda 169 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı Ayvacık açıklarında 4 ayrı operasyon düzenledi.

MORAD 12 mobil radarı ve yüzer unsurların desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda Afganistan uyruklu 126 düzensiz göçmen yakalandı.

Ezine açıklarındaki operasyonda ise Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-66) tarafından hareketli lastik bottaki aynı ülke vatandaşı 43 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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