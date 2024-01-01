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Zaha giderse yerine gelecek isim belli oldu

Zaha giderse yerine gelecek isim belli oldu

Hücum hattında derinliği arttırmak isteyen Galatasaray'da Meksikalı golcü Alexis Vega ile görüşme gerçekleştirildiği ve oyuncunun da sarı-kırmızılı takıma transfer olmak istediği iddia edildi.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da devre arası transfer dönemi hareketli geçecek gibi görünüyor.

Kadrosunda eksik gördüğü bölgeleri nokta atışı transferler ile tamamlamak isteyen Aslan, devre arasında takımdan ayrılma ihtimali bulunan Zaha ve Ziyech gibi isimlerin alternatifleri için de arayış halinde.

Galatasaray'da bu alternatiflerden biri olarak görülen Meksikalı futbolcu Alexis Vega'yla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ESPN'de yer alan habere göre, yaz transfer döneminde Guadalajara ile sözleşmesi sona erecek olan Vega için sarı kırmızılı ekip devreye girdi. Forvet ve kanat pozisyonlarında görev yapabilen 26 yaşındaki futbolcuyu ara transferde kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, futbolcuyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. 

VEGA TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Haberin devamında sarı-kırmızılı takımın Vega ile yaptığı görüşmede oyuncunun isteklerini kabul ettiği belirtilirken Guadalajara'ya bonservis bedeli ödemek istemediği bilgisine de yer verildi. Haberde 26 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı ekip ile anlaşarak Avrupa macerasına atılmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Guadalajara'da bu sezon 10 maçta görev alan Vega, 1 kez rakip fileleri havalandırdı. 

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