Fatih Altaylı, Filistin yürüyüşü sonrası provokasyona sahip çıktı

İstanbul'da yüz binlerce kişi teröre lanet ve Gazze'ye destek için yürüyüş yaptı. Bir provokatör, yürüyüşten dönen vatandaşa saldırdı. Fatih Altaylı, provokatöre sahip çıktı, hakaret dolu paylaşımda bulundu.

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Bugün İstanbul'da, Gazze'ye destek için yüz binlerce kişi yürüyüş yaptı. 308 sivil toplum kuruluşunun katıldığı yürüyüşte, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerimiz ve Filistinliler için tek yürek olundu. Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii'de sabah namazında buluşan İstanbullular Galata Köprüsü'ne akın etti.

Sabah namazı sonrası Ayasofya Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam direnişe devam" sloganları attı.

YÜRÜYÜŞ SONRASI ALÇAK SALDIRI

Tüm bu yaşananların gölgesinde yürüyüşün ardından evine gitmek isteyen İsmail Aydemir isimli vatandaş provokatörlerin hedefi oldu.

Ege A., isimli kişi, üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak açan İsmail Aydemir'e "Sen Arap sevicisin" diyerek yumruk attı.

Elinde Kelime-i Tevhid bayrağı İsmail Aydemir'in kanlar içerisinde kaldığı görülürken sonrasında yaşanılanlar kameralara yansıdı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli şahsın Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi E.A. Olduğu öğrenildi. E.A. adliyedeki işlemlerin ardından tutuklandı.

SKANDALA FATİH ALTAYLI SAHİP ÇIKTI

Fatih Altaylı, provokatöre sahip çıktı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Altaylı, "Eline sağlık" ifadelerini kullandı.

Altaylı, gelen tepkiler sonrası özür dilemek yerine hakaret dolu bir paylaşımda daha bulundu.