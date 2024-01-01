Şaban Sevinç yumruğu atanı değil yiyeni suçlu buldu

Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir adlı vatandaş, "Siz Arap sevicisiniz" diyen bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç'in saldırıyı gerçekleştiren kişi yerine yumruğu yiyen kişiyi suçlu bulması canlı yayını karıştırdı.

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tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, iletişimci yazar Ferhat Murat, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu.

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruklu saldırının tartışıldığı anda Şaban Sevinç'in yumruk yiyen şahsın daha önce yaptığı paylaşımları bahane ederek Fatih Altaylı'nın 'eline sağlık' tepkisine benzer bir tepki vermesi dikkatlerden kaçmadı. (Altaylı da yumruk atan kişi için eline sağlık ifadesini kullanmıştı)

Yumruğu atan kişiye tepki göstermek yerine böyle bir bahaneye sığınılması programın bir diğer konuğu Ferhat Murat'ı rahatsız etti ve ikili bu konu üzerinde tartışma yaşadı.