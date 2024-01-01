BIST 7.470
DOLAR 29,50
EURO 32,69
ALTIN 1.956,46
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu Gazze'de bir askerinin öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu Gazze'de bir askerinin öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerinin öldürüldüğünü, 4 askerinin yaralandığını açıkladı.

Abone ol

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki yeni askeri can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 5. Tugay'ın 7020 taburundan çavuş Amichai Yisrael Yehoshua Oster öldürüldü ve 2 asker ağır yaralandı.

Ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir askerin, güneyinde ise bir subayın daha ağır yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralı askerlerin tedavi altına alındığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askeri sayısı, 173'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 507'ye yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de ölü "altı solungaçlı köpek balığı" kıyıya vurdu
Mersin'de ölü "altı solungaçlı köpek balığı" kıyıya vurdu
ABD'nin Suriye'deki üssüne İHA saldırısı düzenlendi
ABD'nin Suriye'deki üssüne İHA saldırısı düzenlendi
Türkiye-Nahçıvan sınırında 13 kilometrelik tır kuyruğu
Türkiye-Nahçıvan sınırında 13 kilometrelik tır kuyruğu
Kızılay’dan yeni yılın ilk bebeklerine "Sevgi Bohçası"
Kızılay’dan yeni yılın ilk bebeklerine "Sevgi Bohçası"
İsrail'de Netanyahu'ya büyük darbe! İptal edildi
İsrail'de Netanyahu'ya büyük darbe! İptal edildi
Fatih Altaylı, Filistin yürüyüşü sonrası provokasyona sahip çıktı
Fatih Altaylı, Filistin yürüyüşü sonrası provokasyona sahip çıktı
İsrail ordusu öldürülen asker sayısını açıkladı
İsrail ordusu öldürülen asker sayısını açıkladı
Çin ve Kuzey Kore, 2024'ü "dostluk yılı" ilan etti
Çin ve Kuzey Kore, 2024'ü "dostluk yılı" ilan etti
Mardin'de "nitelikli yağma" suçundan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Mardin'de "nitelikli yağma" suçundan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Terör örgütü PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 kişi törenle anıldı
Terör örgütü PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 kişi törenle anıldı
Zaha giderse yerine gelecek isim belli oldu
Zaha giderse yerine gelecek isim belli oldu
Demokratların iddiası: Biden hafife alınıyor
Demokratların iddiası: Biden hafife alınıyor