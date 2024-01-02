AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti! İstanbul adayı yüzde 70 belli! İşte o isimler

AK Parti'nin 31 Mart 2024 günü yapılacak olan seçimlerde hangi adaylarla yarışacağıyla ilgili merak giderek artarken, Ankara ve İstanbul adaylarının kesinleştiği iddia edildi. İsmail Saymaz, AK Parti'nin Ankara adayının Turgut Altınok, İstanbul adayının ise yüzde 70 ihtimalle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olduğunu yazdı.

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, belediye başkan adaylarını 5 Ocak’ta açıklaması beklenen AK Parti’nin İstanbul ve Ankara için isimleri netleştirdiğini yazdı. Saymaz’ın aktardığına göre, Ankara’da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un ortak adaylığının kesinleşti.

Yüzde 70 Yerlikaya, yüzde 30 Turan!

İstanbul’da da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yüzde 70, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın yüzde 30 şanslı olduğu ifade ediliyor. Ancak Saymaz, Yerlikaya’nın ise adaylığa soğuk baktığını ifade etti.

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya şans verilmiyor.

Son anda tombaladan çıkarsa...

“Yerlikaya’nın Konyalı olması, valilik dışında İstanbul’la hiçbir bağının bulunmaması bir dezavantaj” diyen Saymaz, “Son dakikada tombaladan Ergün Turan çıkarsa şaşırmam” görüşünü aktardı.