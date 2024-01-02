BIST 7.470
DOLAR 29,50
EURO 32,62
ALTIN 1.957,16
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüphelinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Abone ol

Ankara Kızılay'da Vekaletler Caddesi'nde gece geç saatlerde sıcak dakikalar yaşandı. Bir kişi polis kontrol noktasına doğru "intihar etmek istiyorum" diye bağırarak koşmaya başladı. Polis ekipleri şahısa dur ihtarında bulundu.

Etkisiz hale getirildi

Dur ihtarına uymayan sırt çantalı şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir"

"Bu gece saat 23.30’da Vekâletler Caddesinde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlede bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır. Şahıs hasteneye kaldırılmıştır.

Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."
Yaşanan gelişmelerden sonra İçişleri Bakanlığı ile TBMM arasındaki bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bakanlıkların bulunduğu bölge trafiğe kapatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Emre Belözoğlu: Seçil Erzan'la bir kez yüz yüze görüştüm
Emre Belözoğlu: Seçil Erzan'la bir kez yüz yüze görüştüm
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç hayatını kaybetti
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç hayatını kaybetti
Hakkari Yüksekova'da deprem!
Hakkari Yüksekova'da deprem!
İYİ Parti'den istifa eden 11 kişi AK Parti'ye geçti
İYİ Parti'den istifa eden 11 kişi AK Parti'ye geçti
Arjantin'den Messi'ye ömür boyu sürecek vefa!
Arjantin'den Messi'ye ömür boyu sürecek vefa!
Şaban Sevinç yumruğu atanı değil yiyeni suçlu buldu
Şaban Sevinç yumruğu atanı değil yiyeni suçlu buldu
Sakarya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
Sakarya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
Japonya'daki 7.6'lık depremde sadece 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
Japonya'daki 7.6'lık depremde sadece 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
İsrail ordusu Gazze'de bir askerinin öldürüldüğünü duyurdu
İsrail ordusu Gazze'de bir askerinin öldürüldüğünü duyurdu
Mersin'de ölü "altı solungaçlı köpek balığı" kıyıya vurdu
Mersin'de ölü "altı solungaçlı köpek balığı" kıyıya vurdu
ABD'nin Suriye'deki üssüne İHA saldırısı düzenlendi
ABD'nin Suriye'deki üssüne İHA saldırısı düzenlendi
Türkiye-Nahçıvan sınırında 13 kilometrelik tır kuyruğu
Türkiye-Nahçıvan sınırında 13 kilometrelik tır kuyruğu