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Antalya'da yaşandı! İki üniversite öğrencisinin feci ölümü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da yaşandı! İki üniversite öğrencisinin feci ölümü

 Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen iki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

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Yılbaşı gecesi Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı'na giden Burak G. (21) ile Hilal Ö. (20) falezlerin üzerine çıktı. İki genç, yaklaşık 40 metre yükseklikten kayalık zemine düştü.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgede yapılan aramada iki gencin cesetleri bulundu.

İtfaiye ekipleri ve deniz polisinin çalışmasıyla olay yerinden alınan cesetler, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İki gencin de üniversite öğrencisi oldukları öğrenildi.

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