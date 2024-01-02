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Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Şahinler' organize suç örgütü çökertildi! Örgüt elebaşı İlkay Yılmaz dahil 15 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen "Kafes-27" operasyonunda "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da yer aldığı 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, operasyona devam edildiğini bildirdi.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen "Kafes-27" operasyonunda "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek, "Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz’ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor" dedi.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Ulusal Organize Suç Örgütü Elebaşı Sedat Şahin'in adını kullanan, 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Antalya, Kocaeli ve Muğla olmak üzere 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-27' operasyonunda; Antalya Kaş’taki işletme sahiplerine kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarıyla baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri, eğlence mekanlarındaki müşterileri tehdit ettikleri, mekanlarda kalabalık şekilde durup gövde gösterisi yaparak mekanlar üzerinde hakimiyet kurdukları, bölge işletmelerinden bedelsiz faydalandıkları, para isteyen iş yeri çalışanlarını darp ettikleri ve kalabalık gruplar halinde gezerek halk üzerinde baskı kurdukları tespit edildi. Operasyonda yapılan aramalarda ilk belirlemelere göre; 3 adet ruhsatsız tabancaya ve çok miktarda fişeğe el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz."

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