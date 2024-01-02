BIST 7.592
DOLAR 29,71
EURO 32,76
ALTIN 1.981,60
HABER /  GÜNCEL

Eşsiz manzarasıyla Şahinkaya bölgenin yeni turizm merkezi olmaya aday gösteriliyor

Eşsiz manzarasıyla Şahinkaya bölgenin yeni turizm merkezi olmaya aday gösteriliyor

Trabzon'un Düzköy ilçesi Doğankaya mahallesinde bulunan Şahinkaya bölgenin yeni turizm merkezlerinden biri olmaya aday gösteriliyor.

Abone ol

Trabzon'un Düzköy ilçesi Doğankaya mahallesindeki Şahinkaya geride bıraktığımız 2023 yılının ardından, 2024 yılının ilk günlerinde de doğaseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Şahinkaya, uzaktan bakılınca kaleyi andıran görüntüsü, eteklerindeki çam ormanları, tırmanış ve trekking rotalarıyla doğa sporlarıyla ilgilenenlerin Trabzon'daki ilk tercihleri arasında yer alıyor. Üzerinde yürüyüş güzergahlarının da olduğu, dağa tırmanmak isteyen dağcıların da bölgeyi tercih ettiği Şahinkaya kış mevsiminde olunmasına rağmen vatandaşların ilgisiyle karşılaşıyor.

Sosyal medyada bir çok fotoğrafıyla da öne çıkan Şahinkaya'ya gelen ziyaretçiler, özellikle yaz aylarında otantik dağ evlerinde konaklayarak ve kendisine yakın olan Çal Mağarası'nı da görerek yöreyi daha iyi tanıma imkanı buluyor. Gelen ziyaretçilerden ilk defa Şahinkaya'ya geldiğini ve çok beğendiğini söyleyen Kemal Keleş, "Aslen Trabzon Çarşıbaşılıyım, Bursa'da yaşıyorum, ilk defa geldim buraya. Çok beğendim, tekrar gelmek isterim" dedi. İstanbul'dan geldiğini söyleyen Halil Emre Uygun ise "İstanbulluyum, ilk defa buraya geldim. Buranın gayet güzel bir manzarası var. Çok keyifli, hava da şansımıza çok güzel. İlerde tekrardan buraya gelmeyi düşünürüm" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Hastane korkusu olan minik çocuk, oyun alanlarını görünce tedaviye ikna oldu
Hastane korkusu olan minik çocuk, oyun alanlarını görünce tedaviye ikna oldu
Çıldır Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı
Çıldır Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı
Manisa'da bal rekoltesi geçen yıla göre düşük kaldı
Manisa'da bal rekoltesi geçen yıla göre düşük kaldı
Ameliyatta 41,7 dereceye yükselen ateşten "buz" operasyonuyla kurtuldu
Ameliyatta 41,7 dereceye yükselen ateşten "buz" operasyonuyla kurtuldu
Yatakta rezalet! Pilates hocası annenin gözü önünde yaşandı: Sevgilisi, 13 yaşındaki kızını istismarla suçlanıyor!
Yatakta rezalet! Pilates hocası annenin gözü önünde yaşandı: Sevgilisi, 13 yaşındaki kızını istismarla suçlanıyor!
CHP'de dengeleri değiştirecek Maçoğlu iddiası! İstanbul’un o ilçesinden aday olacak’
CHP'de dengeleri değiştirecek Maçoğlu iddiası! İstanbul’un o ilçesinden aday olacak’
Feke'de 3 gündür kayıp olan ormancı ölü bulundu
Feke'de 3 gündür kayıp olan ormancı ölü bulundu
Antalya’da yağışlı hava sebebiyle kamyonet devrildi
Antalya’da yağışlı hava sebebiyle kamyonet devrildi
2008 sonrası sigorta girişi olanlar dikkat! 5 yıl erken emeklilik mümkün!
2008 sonrası sigorta girişi olanlar dikkat! 5 yıl erken emeklilik mümkün!
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Şahinler' organize suç örgütü çökertildi! Örgüt elebaşı İlkay Yılmaz dahil 15 gözaltı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Şahinler' organize suç örgütü çökertildi! Örgüt elebaşı İlkay Yılmaz dahil 15 gözaltı
Erzincan'da domuz sürüsü havadan görüntülendi
Erzincan'da domuz sürüsü havadan görüntülendi
Kış aylarından hastalıklara deva sakatata ilgi artıyor
Kış aylarından hastalıklara deva sakatata ilgi artıyor