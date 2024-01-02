Hastane korkusu olan minik çocuk, oyun alanlarını görünce tedaviye ikna oldu

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde pnömoni (zatürre) teşhisi konulan ancak hastane korkusu nedeniyle tedaviyi kabul etmeyen 5 yaşındaki Mutlu Atak, hastanedeki oyun alanlarını görünce tedaviye ikna oldu.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çocukların tedavi sürecine katkı sunması amacıyla yakın zamanda “Çocuk Servisleri Eğitim ve Oyun Sınıfı” oluşturmuştu. Son olarak Ankara'da rahatsızlanan ve nefes almakta güçlük çeken Mutlu Apaydın isimli hasta, annesi tarafından Van'a getirildi. Burada Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ve pnömoni teşhisi konulan minik Mutlu, hastane korkusu nedeniyle tedavi olmak istemedi. Ancak daha sonra hastanedeki oyun alanlarını gören minik Mutlu, tedaviye uyum sağlamaya başladı. Hastane görevlileri tarafından yakından ilgi gösterilen ve sağlığına kavuşan Mutlu, aynı zamanda oyun alanında güzel vakit geçiriyor.

“Çocuk hastalarımız tedavilerine uyum gösteriyor”

İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastalarının çocuk olması durumunda hastanedeki normal kuralların değiştiğini belirtti. Çocuğun hastanedeki tedavi sürecinde daha mutlu olmasına katkı sağlamak için sosyal projelere ihtiyaç olduğunu ifade eden Başhekim Sarıkaya, “Bizler de okula giden veya oyun çağındaki çocukların tedavileri devam ederken bir yandan oyun oynamalarını, derslerden geri kalmamaları için de bir alan oluşturduk. Çocuk gelişim uzmanlarımız, psikologlarımız ve görevli arkadaşlarımız sayesinde bu alan oluşturuldu. Bu alan sayesinde de çocuk hastalarımız tedavilerine daha fazla uyum gösteriyorlar. Böylece çocukların hastaneden çıkmak için ısrarcı olmadıklarını görüyoruz. Bu projelerin hastaların tedavilerini desteklemesi bizleri mutlu ediyor. Son olarak hastanemize tedavi olmak istemeyen ve eve gitmek isteyen bir çocuğumuz getirildi. Bu çocuk oyun alanlarını görünce hastanedeki tedavisine devam etti. Şimdi de sağlığına kavuştu” dedi.

“Mutlu eve gitmek istemiyor”

Mutlu'nun daha önce hastanede hiç yatmadığını ve hastane korkusu olduğunu dile getiren anne Nejla Atak ise “İlk geldiğinde tedavi olmayı kabul etmedi ve eve gitmek istedi. Bizler buradaki hijyeni, konforu ve ev havasını görünce çok memnun kaldık. Burada özellikle çocuklar için projeler var. Çocuğum her gün eve gidelim şeklinde bir panik içerisindeydi. Buradaki oyun ve kreş alanını görünce gitmek istemediğini söyledi. Hastane yönetimine çok teşekkür ederim. Çok güzel bir projeyi hayata geçirmişler. Ankara'dan geliyoruz ve hastanelerde bu şekilde bir proje de görmedik. Bu projeyi gören çocuk eve gitmek istemiyor” diye konuştu.