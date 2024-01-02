CHP'de dengeleri değiştirecek Maçoğlu iddiası! İstanbul’un o ilçesinden aday olacak’

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. Kulislerde konuşulanlara göre Maçoğlu'nun yerel seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkan adayı olacağı belirtilirken adaylığının da bir iki gün içerisinde duyurulacağı iddia edildi.

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Fatih Mehmet Maçoğlu ile ilgili iddia TV100 canlı yayınında CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş’tan geldi. Yarkadaş daha önce de Maçoğlu’nun İstanbul ya da İstanbul’un bir ilçesinden aday olabileceğini belirttiğini hatırlatarak bu kez ‘Komünist Başkan’ın büyük olasılıkla Kadıköy’den aday olabileceğini belirtti.

"Maçoğlu Kadıköy'den aday olacak "

Yarkadaş "2 ay önce Pınar Işık Ardor’un öğlen programına Sinan Burhan ile katıldığımızda bir kulis verdim. Dedim ki “Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu muhtemelen İstanbul’dan bir ilçeden ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan aday olacak.” Dedim. Ama bununla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Şu an dedim çok netleşmiş bir durum değil. “Türkiye İşçi Partisi’nden de olabilir Türkiye Komünist Partisi’nden de olabilir” dedim. Çünkü Türkiye İşçi Partisi de bununla ilgili çalışmalar yaptı, niyetliydi. Bu tabi kamuoyunda o zaman çok tartışıldı. Fatih Mehmet Maçoğlu büyük bir ihtimalle Sosyalist Meclisler Federasyonunun çatısı altında Türkiye Komünist Partisi’nin İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı olacak. " ifadelerine yer verdi.

"En yüksek dönüş yüzde 65 ile Kadıköy'den"

Sözlerini sürdüren Yarkadaş "Sosyalist Meclisler Federasyonundaki arkadaşlarla konuştuğumda şu bilgiyi edindim; Bir, Fatih Mehmet Maçoğlu için İstanbul’un 5 ilçesi İzmir’in 2 ilçesinde kamuoyu araştırması yapılmış. En yüksek dönüş %65 ile Kadıköy’den, %63’de Bakırköy’den olmuş. Ben bu bilgiyi veren arkadaşlara dedim ki “%65 Kadıköy’den dönüş ne demek?” dedim. Bir araştırmada İstanbul’da 4 bin 500 kişi “Eğer Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköy’den aday olursa hem oy veririm hem destek veririm” demiş. Bu da %65’ e tekabül ediyormuş.

Perşembe günü açıklayacak

Benim edindiğim bilgi bu çalışma yarın ya da öbür gün tamamlanıyor ve Fatih Mehmet Maçoğlu muhtemelen Perşembe günü Türkiye Komünist Partisi’nin Kadıköy adayı olarak açıklanacak. Aday olarak açıklandığında eğer Türkiye İşçi Partisi de oradan bir aday çıkartırsa ki TİP’in de böyle bir niyeti vardı. Bu noktada da Cumhuriyet Halk Partisi’nin “Ben nasıl olsa orayı kazanıyorum” deme rahatlığının olmaması gerekir." dedi.