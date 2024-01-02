Ameliyatta 41,7 dereceye yükselen ateşten "buz" operasyonuyla kurtuldu

Amasya’da ameliyat esnasında ateşi 41,7 dereceye kadar yükselip ölümcül seviyeye gelen hasta, vatandaş destekli buz operasyonu ve doktorların çabasıyla yaşama tutundu.

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Ateşin düşürülmesi için restoranlar ve soğuk hava deposundan hastaneye poşet poşet buz getirildi. Bir hafta önce asistan öğrencilere 40 bin hastada bir görülme ihtimali olan ‘malign hipertermi’ hakkında atılması gereken adımları anlatan doktorlar bu sefer karşılaştıkları durum karşısında ölümcül ateşten hastalarını kurtarıp hayat dersi verdi.



Uzun yıllardır burnunda yaşadığı sağlık probleminden kurtulmak için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Mehmet Kaya, Dr. Öğretim Üyesi Sinan Seyhan, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Erdoğan ve Dr. Öğretim Üyesi Mürsel Kahveci’nin de katıldığı ameliyata alındı. Daha önce geçirdiği ameliyatlarda anestezi alan 44 yaşındaki Kaya’nın ateşi ameliyatın tamamlanmasına az bir süre kala aniden yükselmeye başladı. Bu durumun 40 bin hastada bir görülme ihtimali olan ‘malign hipertermi’ olduğunu değerlendiren doktorları tedbirleri artırdı. Ameliyata kalp ve diğer anestezi doktorları da çağrıldı. Tırmanışa geçen vücut ısısının hızla düşürülmesi için hastanın etrafına buz kütleleri konuldu. Dışarıda telaşla bekleyen yakınlarına hastanın durumuyla ilgili bilgi verildi. Müdahale süresinin uzayabileceği ihtimaliyle buz stoklarının yetmeyeceği düşünülerek hasta yakınlarından ve telefonla iletişime geçilen esnaftan hastaneye buz getirmeleri istendi. Çok kısa sürede restoranlardan ve bir soğuk hava deposundan poşetlerle getirilen buz parçaları hastanın tedavisi için teslim edildi. ‘Malign hipertermi’ için belirli bölgelerde tutulan özel ilaç ise Amasya İl Sağlık Müdürlüğünün koordinesinde ambulansla Samsun’dan getirilerek hastanın tedavisinde kullanıldı. Zamanla yarış sonrası ateşi normal seviyeye düşürülen hasta 3 gün gözlem altında tutulduğu yoğun bakım ünitesinden servise alındı. İki gün sonda da tamamen sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

“Bir hafta önce derste işledik”

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir hafta önce derste ‘malign hipertermi’ konusunu işlediklerini anlatan Anestezi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mürsel Kahveci, “Mesleklerinde çok nadir görebileceklerini söylemiştim. ‘Umarım karşılaşmazsınız’ demiştim. Ne yazık ki başımıza geldi. Ama hastamızı kurtarmayı başardık” dedi.

“Bütün Amasya seferber oldu”

Bu durum karşısında tıbbi olarak yapmaları gereken şeylerin yanında hastanın vücudunun soğutulmasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Kahveci, “Soğutulma sürecinde çok yoğun buz gerekiyordu. Sadece bizim hastane değil. Bütün Amasya seferber oldu. Her yerden buz getirildi. Hastaya buz banyosu yaptırdık. Çünkü ateşi 41,7’lere çıkmıştı. Bu da hasta açısından kötü gidişin göstergesiydi. Samsun’dan ulaştırılan ilacı verdikten sonra da hasta yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi” diye konuştu.

“Halk ile sağlık çalışanları arasındaki uyum açısından örnek”

Saniyelerle yarışılan operasyon esnasında görev alan hekim arkadaşlarına ve hastaneye buz ulaştıran Amasya halkına teşekkür eden Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Volkan Taşova, bu durumun halk ile sağlık çalışanları arasındaki uyum açısından örnek olduğuna değindi.

“Hastalığın adını hiç duymamıştım, hasta sedyedeyken buharlar çıkıyor”

Ameliyatında ölümle burun buruna gelen Mehmet Kaya, sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorlara ve buz getiren yakınları ile esnafa şükran duyduğunu söyledi. Hiç duymadığı malign hipertermi hastalığını internette araştıran evli ve 2 çocuk babası Kaya, “Hasta sedyedeyken buharlar çıkıyor. Doktorların korkması gibi bir karikatür gördük. Allah kimseye göstermesin. Gösterirse de sağ olsun hocalarımız ateşi indiriyor” şeklinde konuştu.

Nefes kesen ameliyat sürecinden haberdar olan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ise, “Gerekli hassasiyeti gösteren hekimlerimize, özverili çabalarıyla duruma yardımcı olan hasta yakınlarımıza ve bilhassa Amasya halkımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Rektör Turabi, Mehmet Kaya’ya şifa dileklerini iletti.