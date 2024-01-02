Yatakta rezalet! Pilates hocası annenin gözü önünde yaşandı: Sevgilisi, 13 yaşındaki kızını istismarla suçlanıyor!

Avukat eşinden boşanan Mucize P., pilates eğitimi verdiği öğrencisi Yılmaz P.’yle ilişki yaşamaya başladı. Yılmaz P., anne P.’nin 2 çocuğuyla yaşadığı evde kalmaya başladı. 13 yaşındaki kız çocuğu, Yılmaz P.’nin, annesinin de olduğu yatakta kendisini taciz ettiğini söyledi. Yılmaz P. hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Avukat baba, velayetin iptali davası açtı.

Abone ol

Avukat S. A. (48) ile pilates hocası Mucize P. (53) 2019 yılında boşandı. Çiftin iki çocuğunun velayeti ise annede kaldı. Şimdilerde biri ‘çocuğun cinsel istismarı’ davası olmak üzere bir dizi davaya yol açan olaylar silsilesinin gerisinde ise Mucize P.’nin, boşandıktan sonra yaşadığı bir ilişki oldu.

Öğrencisi ile ilişki yaşadı

Halk TV'nin haberine göre, evinin bir odasında fitness ve pilates eğitimleri veren Mucize P.’nin öğrencilerinden biri de Yılmaz P. (42) oldu. Bir süre devam eden dersler sonrası, ikili arasında duygusal bir yakınlık baş gösterdi. Yılmaz P. bir süre sonra, pilates dersleri almak için geldiği evde kalmaya başladı. Mucize P.’nin, olay tarihinde biri 10, diğeri 13 yaşında olan iki çocuğu ise anneleri ile Yılmaz P. arasındaki ilişkinin farkına vardı. İki çocuk annelerine, bu kişinin evlerine gelmesini istemediklerini söyledi.

15 Ocak 2022 gecesi saat 23.00 gibi, Yılmaz P., iddiaya göre alkollü bir şekilde Mucize P.’nin evine geldi. 13 yaşındaki kız çocuğu G. I. A., ile bu kişi arasında gerilimli bir konuşma geçti. Küçük kız, uyumak istese de iddiaya göre bu kişi kendisine engel oldu. Sabaha doğru annesinin de olduğu yatağa giren küçük kız, kısa süre sonra dehşeti yaşadı. Dosyaya göre, Mucize P.’nin de yatakta olduğu esnada Yılmaz P. de yatağa geldi ve küçük kızın çeşitli yerlerine dokundu. G. I. A.’nın tepki göstermesi üzerine bu kişi odadan çıktı.

Baba suç duyurusunda bulundu

Başında geçenleri sınıf arkadaşlarına da anlatan G. I. A., okulların tatile girmesi ile birlikte durumu avukat babası S. A.’ya anlattı. Avukat baba, çocuğunun yaşadıklarını öğrenir öğrenmez suç duyurusunda bulundu. Bu süreçte G. I. A. ve kardeşi Ç. A.’nın da ifadeleri alındı.

O kayıtlar dosyaya girdi

Dava dosyasına giren bir dizi ses kaydı ise anne Mucize P.’nin de yaşananların tanığı olduğu anlaşıldı. Kayda göre anne P., kızına tacizden şikayetçi olması halinde kendisinin de cezaevine gireceğini söylüyor.

Anne P.’nin, kızına yönelik “Sadece şunu diyemedim. Yanımızda yattı diyemedim. Onu söylesem ben tacizden hapiste yatarım” ifadelerini kullanıyor. Anne P., küçük çocuğa da, olayın davayı dönüşmesi halinde kendisinin de siciline işleyeceğini söylüyor. G. I. A.’nın, annesini verdiği “Taciz edilmek benim suçum değil ki” yanıtı veriyor.

15 yıla kadar hapis talebi

Yürütülen soruşturma sonrası Yılmaz P. hakkında “Çocuğun cinsel istismarı” suçlaması ile dava açıldı. 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörülen madde kapsamında İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Tutuksuz sanık Yılmaz P., ilk duruşmada suçlamaları kabul etmedi.

Anneye de dava açıldı

Yılmaz P. hakkında açılan davanın yanı sıra anne Mucize P. hakkında ise “Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” suçundan ayrı bir dava açıldı. Mucize P.’nin de 1 yıla kadar hapsi isteniyor. Olaydan sonra, iki çocuğunu da yanına alan baba S. A., ise velayetin iptali dava açtı.

Kaynak: Halk TV