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MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın para kaynağı etkisiz hale getirildi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın para kaynağı etkisiz hale getirildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK’nın sözde uyuşturucu ticareti sorumlularından terörist Cesur Vedat kod adlı Abdulmutalip Doğruci’yi etkisiz hale getirdi.

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MİT, terör örgütü PKK’nın sözde uyuşturucu ticareti sorumlularından terörist Cesur Vedat kod adlı Abdulmutalip Doğruci’yi Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi. Terörist Abdulmutalip Doğruci, örgütün büyük gelir kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti faaliyetini yürütüyordu.

Örgütün para kaynağıydı

MİT’in belirlemelerine göre terör örgütü PKK’nın en büyük gelir kaynaklarından birisini, Irak’ta gerçekleştirilen uyuşturucu ticareti sağlıyor. İran sınırı ve Süleymaniye kırsalı kullanılarak yapılan uyuşturucu ticareti PKK’nın denetiminde bulunuyor. Bölgedeki uyuşturucu ticaret ağı örgütün izninde düzenleniyor, hatta söz konusu ticareti örgüt mensupları doğrudan yönetiyor.

Terörist Abdulmutalip Doğruci geçmiş dönemde örgütün Türkiye’deki uyuşturucu ticaretini düzenliyordu. MİT’in saha ajanları, PKK’nın üst yönetiminin Doğruci’ni Süleymaniye kırsalındaki uyuşturucu ticareti faaliyetlerini organize etmesi ve denetlemesi için özel olarak görevlendirdiğini tespit etti.

MİT, teröristi sıkı takibe aldı

MİT, terörist Abdulmutalip Doğruci’nin etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlattı. Terör örgütü PKK’nın uyuşturucudan elde ettiği kara paranın Süleymaniye’de Abdulmutalip Doğruci tarafından aklandığı tespit edildi. Paranın kırsalda bulunan teröristlerin bilgisayar, uydu telefonu, kamera sistemleri gibi çeşitli teknik ihtiyaçları için kullanıldığı öğrenildi.
Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından MİT düğmeye bastı. Faaliyetleri saha ajanları vasıtasıyla detaylı bir şekilde takip edilen terörist Doğruci, Süleymaniye kırsalında bulunduğu sırada nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Cesur Vedat kod adlı Abdulmuttalip Doğruci

Cesur Vedat kod adlı Abdulmutalip Doğruci’nin, geçmiş dönemde İstanbul’da gerçekleştirdiği uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma suçlarından dolayı adli takibata uğradı. Örgüte katılmadan önce PKK’nın gençlik çalışmalarını gerçekleştirdi. 2017 yılında Irak’a geçerek kırsal da faaliyet göstermeye başladı.

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