Rasim Ozan Kütahyalı'dan şok açıklama: Gurur duyulacak bir gece değil, halkı kandırdılar

Rasim Ozan Kütahyalı, Süper Kupa maçında yaşanan krizle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimlerini işaret eden Kütahyalı "29 Aralık gecesi gurur duyulacak bir gece değil, halkı kandırdılar" dedi.

Abone ol

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaşanan kriz nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa finaliyle ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

TFF ile Suudi Arabistan tarafıyla yapılan protokole ulaşılmış, takımların Atatürk resmi ve imzalı formalarla maça çıkacakları ortaya çıkmıştı.

TV100 ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programına bağlanan yorumcu ve yazar Rasim Ozan Kütahyalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"O gün halkın Atatürk'e olan sevgisi kullanılarak korkunç bir istismar ortamı doğdu." diyen Kütahyalı, TFF ve iki kulübün Suudi Arabistan'a yaltaklandığı belirterek, "Paralaları da almışlar. 1.6 milyon dolar Fenerbahçe'ye 1.6 milyon dolar Galatasaray'a. İş saçma sapan bir noktaya geldi" diye konuştu.

"Operasyon yok popülizm var"

Devletin bu olayla ilgili ilk günlerde çok öfkeli olduğu şeklinde tweet attığına değinen Kütahyalı, konuşmasına şöyle devam etti: "29 Aralık gecesi bu işin tamamen bir operasyon olduğu her şeyin kasıtlı planlandığı düşüncesi vardı. Ben büyük bir beceriksizlik büyük bir istismar büyük bir popülizm, büyük bir saçmalıklar silsilesi görüyorum. Ali Koç oturdu da 'ben öyle bir operasyon yapayım da Erdoğan zora düşsün.' Öyle bir şey değil. Zaten kendi iç dünyasında sevmeyebilir. Ama gayet Erdoğan ile uyumlu çalışan birisi. "

"Bir tür istismar yarışı yaşandı"

Hacır'ın "Sen bir soruşturma bir gözaltı furyası bekliyor musun, böyle bir duyum aldın mı?" sorusuna Kütahyalı "Bir araştırma var, bu soruşturmaya döner mi? Bence dönmemeli. Ben futbol alemini biliyorum. Futbol alemi ne Atatürkçülük takar ne Müslümanlık takar. Siyaset dünyasında da sahtekârlıklar vardır ama bir yandan dava arkadaşlığı vardır ama futbol dünyasında böyle bir şey yoktur. Tamamen menfaat çıkar, kimin eli kimin cebinde belli olmayan bir dünyadır. Orada zaten bir tür istismar yarışı yaşandı. Açık söyleyeyim. Dursun Özbek ve Ali Koç yönetimi arasında Atatürkçülük devletin haler resmi ideolojisidir ama tek başına değil artık." diye cevap verdi.

"Halkı kandırdılar"

Sözlerini sürdüren Kütahyalı "O gece olan kulüpler aman ben Atatürk’ü daha az sahiplenirim korkusuyla bir gaza geldiler. Bir ara Suudi Arabistan marşı okutmayalım demişler. Artık iş bir komediye dönüşmüş durumda. 29 Aralık gecesi gurur duyulacak bir gece değil, halkı kandırdılar. "Ne mutlu Türküm diyene" pankartı ile Galatasaray sahaya çıkmak istemiş. Fenerbahçe Atatürkçülük konusunda aşırı vurgu yaptığı için biraz da Ali Koç kendi başarısızlığını örtmek için. Bizimkiler de Galatasaray da ona yetişmek için "ne mutlu Türküm" diye pankart açmaya kalkmışlar Suudi Arabistan'da. Bunu da bildirmemişler son dakikada kriz çıkmış." ifadelerini kullandı.