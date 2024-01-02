'Hilafet' diye ortalığa saçıldılar! Müslüm Gündüz, Tuğçe Kazaz, Hizb ut-Tahrir, Ümit Özdağ...

Türkiye'de yeni bir gerilim tezgahlanıyor. 28 Şubatçıların kullanışlı piyonu Müslüm Gündüz'le başlayan, Hizb ut-Tahrir bağlantılı grupla devam eden 'hilafet geliyor' kampanyasına katılan son isim ise din değiştirmesiyle ünlü eski manken Tuğçe Kazaz oldu. Bu girişime karşı Ümit Özdağ ve partisinin başını çektiği karşı grubun köpürtme çabaları da dikkat çekiyor.

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28 Şubatçılar'ın kullanışlı piyonu Müslüm Gündüz Suudi Arabistan'daki Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının 'Atatürk posterleri' nedeniyle iptal edilmesinin ardından yeniden ortaya çıkıp, 'Kemalizm yıkılacak, hilafet gelecek' dedi Hemen arkasından Hizb ut-Tahrir bağlantılı grup 'hilafet geliyor' pankartları açıp sokaklara döküldü. Tevhit bayrağını 'hilafet bayrağı' zanneden bir genç dünkü Gazze mitingi sonrası bir kişi yumrukladı. Son olarak da eski mahken Tuğçe Kazaz, "Türkiye 2030'a kadar tam manasıyla hilafet sistemine geçmiş olacak" diye ortalığa saçıldı. Ümit Özdağ ve ulusalcılar hemen karşıt eylemlere başladı. İyi de birden bire ne oldu? Türkiye'ye yeni bir kaos tezgahı mı kuruluyor?

Sarıkla sakalla çıktı, Fadime ile çıplak basıldı

28 Şubat sürecinde sarıklı cübbeli olarak ortalığa saçılıp Fadime Şahin ile çıplak basılan Aczimendi lideri Müslüm Gündüz, son dönemde yeniden hortladı ve 'hilafet' demeye başladı. Gündüz, Süper Kupa finalinin ertelenmesini fırsat bildi ve "Bir zamanlar Müslümanlar hilafetin muhafazası için gecede gündüzde emek verdiler ızdırap çektiler göz yaşı döktüler amma kader hükmünü vermişti yıkıldı Şimdi aynı şeyi Kemalistler yaşıyor Kemalizm yıkılmasın diye her oyunu oynuyorlar amma boşa emek yakında yıkılacaktır." paylaşımı yaptı.

'Halifelik Sayın Erdoğan'a tam yakışır'

Ardından provokasyonun dozunu daha da artıran Müslüm Gündüz, "Doğrusu bu iş çok uzadı Mecliste masanın üzerine sıçrayarak: Kemalizmi yıktım hilafeti ilan ediyorum diyecek lideri bekliyorum. Lafı dolaştırmadan söyleyecek olursak; Halifelik Sayın Erdoğan'a tam tamına yakışır Bizim işimiz duadır onu da yapıyoruz" paylaşımıyla dikkat çekti.

Hizb ut-Tahrir de harekete geçti

2005 yılında Fatih Camii'nde hilafet bildirisi okuyup, Atatürk'e hakaret eden Hizb ut-Tahrir bağlantılı Köklü Değişim grubu ve lideri Yılmaz Çelik de yeniden hortladı. 2005'teki gösterilerin ardından dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, “Bu adamın bu işlerle alakası olmaz. Para karşılığı bu işleri yapan biridir. Bunlar uluslararası bir örgüt” demişti.

'Geliyor gelmekte olan!.. Hilafet...'

Beyazıt Meydanı'nda hilafet gösterisi düzenleyen grup, dünkü Gazze mitingini de fırsat bildi. Ergenekon soruşturmalarında da adı geçen Hizb ut-Tahrir'le ilgili soruşturma kapsamında cezaevinde yatan Yılmaz Çelik, dünkü mitingi fırsat bilip, "Geliyor gelmekte olan! Hiç bir güç hiç bir kuvvet bu gelişi durduramayacaktır! Hilafet" paylaşımı yaptı.

Hilafet bayrağı sanıp saldırdı

Onbinlerce kişinin katıldığı dünkü Gazze mitingi sonrası evine gitmek isteyen İsmail Aydemir isimli vatandaş, Ege Akersoy ismli gencin "Sen Arap sevicisin" diyerek yumruklu saldırısına uğradı. Gözaltına alınan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi Ege Akersoy, adliyedeki işlemlerin ardından tutuklandı. Akersoy'un babasının emekli asker olduğu öğrenildi.

Tuğçe Kazaz: Türkiye 2030'a kadar hilafete geçecek

Din değiştirmesiyle ünlü eski mahken Tuğçe Kazaz, o saldırıyı bahane edip, "Bu bir tespittir; İstanbul'da şehitlerimiz ve Filistin için Galata Köprüsü'ne yapılan yürüyüşte hilafet bayrağı açan amcanın burnunu kıran gence söyleyin, Türkiye 2030'a kadar tam manasıyla hilafet sistemine geçmiş olacak. Çünkü bölgedeki şartlar Türkiye'yi buna mecbur bırakacak" paylaşımı yaptı.

Çift yönlü 'hilafet korkusu' pompalanıyor

Hilafet çağrıları ve paylaşımları devam ederken, bu çağrı ve paylaşımları karşı paylaşımlarla köpürtenlerin başında ise Ümit Özdağ ve Zafer Partisi etrafında kümelenenler oluşturuyor. Topluma çift yönlü olarak hilafet korkusu pompalanıyor.