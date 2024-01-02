Malatya'da kahreden kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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MALATYA'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İstanbul'dan Malatya'ya giden Y.K. idaresindeki Medine Turizme ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde devrildi.
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Aynı istikamette seyreden İ.A. yönetimindeki 06 CHL 767 plakalı kamyon da devrilen otobüse çarptı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 36 kişi yaralandı.
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