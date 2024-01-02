Üsküdar'da 1 bina boşaltıldı

Üsküdar'da temel kazı çalışmalarında toprak kayması yaşandı. İstinat duvarı, yol ile birlikte çöktü. Olay yerinde bulunan 4 katlı bir bina, güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

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Üsküdar'da iddiaya göre, temel çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması ile istinat duvarı yan tarafta bulunan yol ile birlikte çöktü.

EŞYALARINI ALARAK ÇIKTILAR

Olayın yaşandığı yerde bulunan 4 katlı bir bina güvenlik önlemi kapsamında boşaltıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem alırken megafon ile uyarı yaparak binanın tahliye edilmesini sağladı. Binada oturanlar eşyalarını alarak binadan çıktı.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını belirten bekçi Hüseyin Gül, “Ben burada bekçiyim. Bir ses geldi, çıktık baktık yan tarafta göçük var. Yapacak bir şey yok. Bunu biliyoruz. Sadece duvar göçtü. Bizim gördüğümüz oydu.” dedi.