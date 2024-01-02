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Kartal'da iş yerinin bahçesindeki kulübe alev alev yandı

Kartal'da iş yerinin bahçesindeki kulübe alev alev yandı

Kartal'da sabah saatlerinde bir iş yerinin bahçesindeki kulübe alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken, o anlar kameraya yansıdı.

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Olay saat 08.00 sıralarında Kartal'da Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan iş merkezinin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı olduğu düşünülen yangın nedeniyle bahçedeki kulübe alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün kulübeyi sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

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