BIST 7.592
DOLAR 29,71
EURO 32,76
ALTIN 1.981,60
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

FETÖ'den yargılanan eski öğretmen çift hakkında karar verildi! İşte aldıkları ceza...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
FETÖ'den yargılanan eski öğretmen çift hakkında karar verildi! İşte aldıkları ceza...

Adana'da FETÖ'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski öğretmen çift, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar R.I. ile eşi G.I. ve avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu belirtti.

Savcı ayrıca, sanıkların FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan kurumlarda tayine tabi öğretmen olarak çalıştıklarını ve haklarında teşhise dayalı tanık beyanlarının bulunduğunu aktararak, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık R.I, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock kullanmadım. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanık G.I'da suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların, mevcut hallerinin devamına karar verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Malatya'da kahreden kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Foto Galeri Malatya'da kahreden kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kartal'da iş yerinin bahçesindeki kulübe alev alev yandı
Kartal'da iş yerinin bahçesindeki kulübe alev alev yandı
Mardin Ovası'nda buğday ekimi başladı
Mardin Ovası'nda buğday ekimi başladı
Üsküdar'da 1 bina boşaltıldı
Üsküdar'da 1 bina boşaltıldı
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın para kaynağı etkisiz hale getirildi!
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın para kaynağı etkisiz hale getirildi!
Gözler yarın açıklanacak kritik veride! Memur ve emeklisine ne kadar zam yapılacak?
Gözler yarın açıklanacak kritik veride! Memur ve emeklisine ne kadar zam yapılacak?
Rasim Ozan Kütahyalı'dan şok açıklama: Gurur duyulacak bir gece değil, halkı kandırdılar
Rasim Ozan Kütahyalı'dan şok açıklama: Gurur duyulacak bir gece değil, halkı kandırdılar
Bu yalana inanması 1.2 milyon TL'ye mal oldu! 600 gram altını elleriyle dolandırıcılara teslim etti
Bu yalana inanması 1.2 milyon TL'ye mal oldu! 600 gram altını elleriyle dolandırıcılara teslim etti
'Hilafet' diye ortalığa saçıldılar! Müslüm Gündüz, Tuğçe Kazaz, Hizb ut-Tahrir, Ümit Özdağ...
'Hilafet' diye ortalığa saçıldılar! Müslüm Gündüz, Tuğçe Kazaz, Hizb ut-Tahrir, Ümit Özdağ...
2023'ü rekorla kapatan altın 2024'e rekorla başladı! Gram, çeyrek altın fiyatına bakın!
2023'ü rekorla kapatan altın 2024'e rekorla başladı! Gram, çeyrek altın fiyatına bakın!
Eşsiz manzarasıyla Şahinkaya bölgenin yeni turizm merkezi olmaya aday gösteriliyor
Eşsiz manzarasıyla Şahinkaya bölgenin yeni turizm merkezi olmaya aday gösteriliyor
Hastane korkusu olan minik çocuk, oyun alanlarını görünce tedaviye ikna oldu
Hastane korkusu olan minik çocuk, oyun alanlarını görünce tedaviye ikna oldu
Çıldır Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı
Çıldır Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı