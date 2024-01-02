BIST 7.590
DOLAR 29,70
EURO 32,80
ALTIN 1.980,67
HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Seçime hangi partiler katılacak? YSK Başkanı Ahmet Yener'den yerel seçim açıklaması!

Seçime hangi partiler katılacak? YSK Başkanı Ahmet Yener'den yerel seçim açıklaması!

31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek yerel seçimler için süreç işlemeye başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçime katılabilecek partileri açıkladı.

Abone ol

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Ahmet Yener basın toplantısı düzenledi. Yener, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlere katılacak olan partileri açıkladı. Buna göre seçime 36 parti katılmaya hak kazandı. 

Yüksek Seçim Kurulu'nda konuşan Başkan Yener, "1 Ocak 2024 itibariyle seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerin tüm siyasi partilerimize, seçmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. YSK bugün gerçekleştirdiği toplantıda 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler seçimine katılacak siyasi partileri tespit etmiştir." dedi.

İşte 31 Mart seçimlerine katılabilecek partiler:

Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Anadolu Birliği Partisi
Anavatan Partisi
Aydınlık Demokrasi Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Büyük Türkiye Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrasi ve Atılım Partisi
Demokratik Sol Parti
Demokrat Parti
Emek Partisi
Gelecek Partisi
Genç Parti
Güç Birliği Partisi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluşu Partisi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Hür Dava Partisi
İYİ Parti
Memleket Partisi
Millet Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milli Yol Partisi
Saadet Partisi
Sol Parti
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yenilik Partisi
Yeni Türkiye Partisi
Zafer Partisi

BU FOTO GALERİYE BAKIN
AK Parti'de emekli zammı kulisi! Mehmet Şimşek yüzde kaç veriyor, parti yönetimi ne kadar istiyor?
Foto Galeri AK Parti'de emekli zammı kulisi! Mehmet Şimşek yüzde kaç veriyor, parti yönetimi ne kadar istiyor? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'den asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması! "Bu rakama yükseltin"
CHP'den asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması! "Bu rakama yükseltin"
Volkan Konak'tan Ali Erbaş'a olay gönderme: Bir kadeh de sizler için içiyorum
Volkan Konak'tan Ali Erbaş'a olay gönderme: Bir kadeh de sizler için içiyorum
Enfeksiyon hastalıkları riskli gruplar için ölüm tehdidi taşıyor
Enfeksiyon hastalıkları riskli gruplar için ölüm tehdidi taşıyor
Malatya’da kırağı ağaçları ve bitkileri beyaza bürüdü
Malatya’da kırağı ağaçları ve bitkileri beyaza bürüdü
İTO tek tek açıkladı! İşte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO tek tek açıkladı! İşte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İsrail'de muhalefetten '2024 Netanyahu'nun sonu olacak' iması
İsrail'de muhalefetten '2024 Netanyahu'nun sonu olacak' iması
FETÖ'den yargılanan eski öğretmen çift hakkında karar verildi! İşte aldıkları ceza...
FETÖ'den yargılanan eski öğretmen çift hakkında karar verildi! İşte aldıkları ceza...
Kartal'da iş yerinin bahçesindeki kulübe alev alev yandı
Kartal'da iş yerinin bahçesindeki kulübe alev alev yandı
Mardin Ovası'nda buğday ekimi başladı
Mardin Ovası'nda buğday ekimi başladı
Üsküdar'da 1 bina boşaltıldı
Üsküdar'da 1 bina boşaltıldı
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın para kaynağı etkisiz hale getirildi!
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın para kaynağı etkisiz hale getirildi!
Gözler yarın açıklanacak kritik veride! Memur ve emeklisine ne kadar zam yapılacak?
Gözler yarın açıklanacak kritik veride! Memur ve emeklisine ne kadar zam yapılacak?