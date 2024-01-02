AK Parti'de emekli zammı kulisi! Mehmet Şimşek yüzde kaç veriyor, parti yönetimi ne kadar istiyor?

5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3.28 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9.49, Ağustos ayı için de yüzde 9.09, Eylül ayı için de yüzde 4.75, Ekim ayı için yüzde 3.43, Kasım ayı için de yüzde 3.28 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 5 ayda alacakları zam oranı yüzde 33.64 oldu.