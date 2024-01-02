AK Parti'de emekli zammı kulisi! Mehmet Şimşek yüzde kaç veriyor, parti yönetimi ne kadar istiyor?
AK Parti kulislerinde emekli zammıyla ilgili hareketlilik arttı. Ekonomi yönetiminin patronu Mehmet Şimşek'in emeklilere zam için düşündüğü rakam ile AK parti yönetimi arasında büyük far olduğu konuşuluyor. İşte AK Parti kulislerinde konuşulan son emekli zammı oranı...
Enflasyon rakamlarının açıklanması ve emeklinin enflasyon farkından doğan maaş zammının belli olmasına 24 saat kaldı. Yarın saat 10:00'da açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilerin 6 aylık enflasyon farkı zamları belli olacak. Peki AK arti kulislerinde neler konuşuluyor? Olası tahminlere göre en düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Öğretmen, polis, hemşire, imam, genel müdür gibi meslek meslek zamlı memur maaş tablosu ne diyor?.. İşte ayrıntılar...
5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3.28 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9.49, Ağustos ayı için de yüzde 9.09, Eylül ayı için de yüzde 4.75, Ekim ayı için yüzde 3.43, Kasım ayı için de yüzde 3.28 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 5 ayda alacakları zam oranı yüzde 33.64 oldu.
Ankara kulislerini iyi koklayan gazeteci Nuray Babacan, hükümetin emeklilere zam planını yazdı. AK Parti yönetimi ile ekonomi yönetiminin emekliye zamda anlaşamadığını savunan Babacan, "Hükümet yeni yılın ilk sınavına hazırlanıyor" dedi. Babacan'ın yazısının ilgili bölümleri şöyle:
Yüzde 50 alsalar bile asgarinin altında kalacak!
"Emekli maaşları için yüzde 50’lik zam beklentisi bile umut olmaktan çıktı. Bu bile çok sayıda emeklinin maaşının asgari ücretin altında kalması anlamına gelecek. Yüzde 50 artışla en düşük emekli maaşı 11 bin 500 lira olacak. Yıllarca asgari ücretten en az iki kat fazla maaş alan emeklilerin düşürüldüğü durum, yerel seçim öncesinde AK Parti’de sancıya neden oldu."