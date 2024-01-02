CHP'den asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması! "Bu rakama yükseltin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, "CHP olarak emeklilerimiz için en düşük aylığın asgari ücret seviyesine, yani 17 bin 2 liraya yükseltilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

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2002'de net asgari ücret 184 lira iken en düşük işçi emeklisi aylığının ise 257 lira olduğunu anımsatan Taşçıer, "Yani en düşük işçi emeklisi aylığı asgari ücretin 1,39 katıydı." ifadesine yer verdi.

Taşçıer, şunları kaydetti:

"Eğer aradan geçen 21 yılda en düşük emekli aylığının asgari ücrete olan oranı korunsaydı yeni yıl itibariyle en düşük emekli aylığı 23 bin 632 lira olacaktı. Bu oransallık emekli aleyhine işledi ve bugün asgari ücretin katbekat altında bir aylık halini aldı. Sadece bu da değil, nasıl ki iktidar bilinçli bir politikayla tüm ücretlileri asgari ücrette birleştirmeye çabalıyor, emeklilerimiz de en düşük emekli aylığında buluşturulmak isteniyor. CHP olarak emeklilerimiz için en düşük aylığın asgari ücret seviyesine, yani 17 bin 2 liraya yükseltilmesini istiyoruz. Ancak bunu söylerken, 2024 yılı için belirlenen asgari ücretin de kesinlikle yetersiz olduğunu, en geç 3 ay içerisinde güncellenmesi talebimizi de tekrar ifade ediyoruz."