Volkan Konak'tan Ali Erbaş'a olay gönderme: Bir kadeh de sizler için içiyorum

Cuma Hutbesi’nde yılbaşı kutlamalarına dair yer alan ifadeler şarkıcı Volkan Konak'ı kızdırdı. Volkan Konak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alarak "Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Cuma Hutbesi’nde yılbaşı kutlamaları vardı. Hutbe'de şu ifadeler de yer aldı:

“Dinimizde ve kültürümüzde yer almayan yılbaşı eğlenceleri, Noel baba figür ve kıyafetleri, çam ağacı süslemeleri gibi yanlış tutum ve davranışlardan uzak duralım. Kötülüklerin anası olan alkol, ocakları söndüren kumar, umutları tüketen şans oyunları ve piyango gibi haramlarla sağlığımızı, zamanımızı ve kazancımızı heba etmeyelim.”

Volkan Konak ise sosyal medyada sert ifadeler kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan şarkıcı Volkan Konak paylaşımında şunları söyledi:

"Atatürk’ün kurduğu diyanetin, koltuğunu işgal eden zat; insanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini, maaşla icra etmek, eğlence ve de turizm alanında çalışan ve bu sektörlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır. Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz…"