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Niğde’de voleybol şampiyonları belli oldu

Niğde’de voleybol şampiyonları belli oldu

Niğde’de Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız ve Erkek Müsabakaları tamamlandı.

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8-29 Aralık 2023 tarihleri arasında Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Küçükler Kız ve Erkek Müsabakalarında Kızlar kategorisinde 10 takım ve 100 sporcu, erkekler kategorisinde ise 3 takım ve 30 sporcu mücadele etti. Voleybol Küçük Kızlar kategorisinde, Süleyman Fethi Ortaokulu 1’inci, Kemerhisar Hisar Ortaokulu 2’inci, Çiftlik Mustafa Kemal Ortaokulu 3’üncü, Şehit Varol Tosun Ortaokulu 4’üncü oldu.

Voleybol Küçük Erkekler kategorisinde ise Bor Onur Ekemen Ortaokulu 1’inci, 5 Şubat Ortaokulu 2’inci, Şehit Varol Tosun Ortaokulu 3’üncü oldu.

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