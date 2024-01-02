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Yılbaşı tatili için İzmir'e geldi, 5'inci kattan aşağı düştü

Yılbaşı tatili için İzmir'e geldi, 5'inci kattan aşağı düştü

Yılbaşı tatili için İzmir'in Konak ilçesine geldiği öğrenilen 32 yaşındaki genç, iddiaya göre 5'inci kattaki balkondan aşağı düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin yaşam mücadelesi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay dün Konak ilçesinde bulunan Şehit Kemal Keser Sokak'ta meydana geldi. Yılbaşı tatili için yurt dışından İzmir'e geldiği öğrenilen M.Ç. (32), sokakta bulunan bir apartmandaki evin balkonuna çıktı. Bu esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı dengesini kaybeden genç adam, 5'inci kattan aşağı düştü. M.Ç.'nin önce zemin katta bulunan tenteye daha sonra da bir iş yerinin tabelasına çarparak yola savrulduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından çevre güvenliği sağlanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen M.Ç., ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan M.Ç.'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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