BIST 7.579
DOLAR 29,71
EURO 32,74
ALTIN 1.980,84
HABER /  GÜNCEL

Kars Belediyesi metruk binaları tek tek yıkıyor

Kars Belediyesi metruk binaları tek tek yıkıyor

Kars Belediye Başkanlığı’nca kentte bulunan metruk binalarım yıkım çalışmaları devam ediyor.

Abone ol

Belediye ekipleri, kötü görünümü olan, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan metruk binaları tek tek yıkarak, kötü görünümün de öne geçiyor.
Ekipler, Örnek Mahallesi 1.Tabya Sokak, Hafızpaşa Mahallesi Hafızpaşa Caddesi ve Hafızpaşa Mahallesi 79. Sokak’ta bulunan metruk yapıları “3194 Sayılı İmar Kanunu” çerçevesinde çevre sağlığı ve güvenliğini tehdit gerekçesiyle yıkımını yaptı. Ekipler yıkımı yapılan metruk binaların hafriyatlarını da kaldırdı.

Kars Belediye Başkanlığı’nca kötü görünüme sebep olan ve vatandaşların can güvenliği tehdit eden metruk yapıların yıkımına devam edeceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İnsan siluetindeki kayalar dikkat çekiyor
İnsan siluetindeki kayalar dikkat çekiyor
Yılbaşı tatili için İzmir'e geldi, 5'inci kattan aşağı düştü
Yılbaşı tatili için İzmir'e geldi, 5'inci kattan aşağı düştü
TCMB'nin TL depo alım ihalesine yeni teklif
TCMB'nin TL depo alım ihalesine yeni teklif
Beşiktaş'tan borsada en iyi yıllık performans 
Beşiktaş'tan borsada en iyi yıllık performans 
Sıfır kilometre Suzuki araçta şoke eden görüntü! Koltukları paslı çıktı, vatandaş soluğu savcılıkta aldı
Sıfır kilometre Suzuki araçta şoke eden görüntü! Koltukları paslı çıktı, vatandaş soluğu savcılıkta aldı
İlk ifadesi ortaya çıktı! Babam emekli binbaşı, olay nedeniyle pişmanım
İlk ifadesi ortaya çıktı! Babam emekli binbaşı, olay nedeniyle pişmanım
Meclis'ten "evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınlara emeklilik, serpme kahvaltının yasaklanmasını" istediler
Meclis'ten "evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınlara emeklilik, serpme kahvaltının yasaklanmasını" istediler
Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkıyor! İlk maçı ne zaman saat kaçta?
Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkıyor! İlk maçı ne zaman saat kaçta?
'Türkiye'deki Hamas'çıları öldüreceğiz' demişti! İstanbul'da MOSSAD'a operasyon: 33 gözaltı...
'Türkiye'deki Hamas'çıları öldüreceğiz' demişti! İstanbul'da MOSSAD'a operasyon: 33 gözaltı...
Kim Min-Jae, Güney Kore’de yılın futbolcusu oldu
Kim Min-Jae, Güney Kore’de yılın futbolcusu oldu
Bakan Tunç: 4 kişinin öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç: 4 kişinin öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi
Kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi