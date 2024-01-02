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Vagonların arasına sıkışan maden işçisi yaşam mücadelesini kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Vagonların arasına sıkışan maden işçisi yaşam mücadelesini kaybetti

BARTIN'ın Amasra ilçesinde Hattat Enerjii ve Maden şirketine ait sahada vagonların arasında sıkışan işçi, yaklaşık 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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Tarlaağzı köyünde bulunan Hema Maden Ocağı sahası eksi 500 kotunda çalışan 35 yaşındaki Ferdi Özgün, 26 Aralık'ta yaşanan iş kazası sonucu vagonların arasında kaldı. Ağır yaralanan Özgün, Bartın'daki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaklaşık 1 haftadır yaşam mücadelesini sürdüğün maden işçisi, hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Özgün'ün cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından hastaneden alınarak, defin edileceği Bartın'ın Kozcağız beldesi Aşağıdere Köyü'ne doğru yola çıkartıldı.

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