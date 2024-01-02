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Antalya Büyükşehir’den öğrencilere aile sıcaklığı ortamında yurt

Antalya Büyükşehir’den öğrencilere aile sıcaklığı ortamında yurt

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için ekim ayında Gülveren Mahallesi’nde açtığı kız öğrenci yurdu, öğrencilere sıcak yuva oldu.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’da artan kira fiyatları sonrasında üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını çözmek amacıyla geçtiğimiz yıllarda üniversite bölgesinde 330 öğrenci kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurtları ile Elmalı’da 90 öğrenci kapasiteli erkek öğrenci yurdu hizmete açmıştı. Başkan Böcek, son olarak Antalya Üniversite Destekleme Vakfı’ndan kiralanan 50 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdu ile üniversite öğrencilerine destek sağladı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 50 öğrenci kapasitesi ile faaliyet gösteren yurttan üniversite öğrencileri büyük memnuniyet duyuyor.

Aile ortamı

Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi’nde bulunan ve Akdeniz Üniversitesi’ne yakın olan kız yurdu, yüksek ev ve yurt kiraları karşısında öğrencilerin tercih noktası oldu. Yurtta kalan öğrencilere sabah ve akşam sıcak yemek, internet ve çamaşır hizmeti veriliyor. Yurtlara yerleşen öğrenciler sağlanan imkanlardan büyük memnuniyet duyuyor.

Ev ve yurt ücretlerinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Öğrencisi Dilara Tutkun, "Barınma öğrencilerin en temel sorunu. Büyükşehir Belediyesinin yurdunda kalmak çok avantajlı ve konforlu. İnternet hizmeti var. Kütüphanede rahat şekilde ders çalışabiliyoruz. İki öğün sıcak yemeği, sıcak suyu ve doğalgazı var. Hasta olduğumuz zaman bile bize yardımcı oluyorlar. Yurtta bir aile ortamı var. Çok memnunuz" diye konuştu.

"İnternet, sıcak yemek ve kütüphane"
Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletme son sınıf öğrencisi Şeyma Köksal, “Antalya’da ev kiraları çok yüksek. Barınma ihtiyacı öğrencileri çok zorluyor. Büyükşehir Belediyesinin sağladığı bu yurt bize sıcak bir yuva oldu. Her türlü imkanımız var. Yurt çalışanları bize çok yardımcı oluyor ve sorunlarımızı hemen çözüyor. Öncelikle yurt üniversiteye çok yakın ulaşım kolay. Güvenli, odalarımız geniş ve konforlu, ders çalışabileceğimiz kütüphanesi var. Yemekler çok lezzetli hatta doymadığımız zaman tekrar yemek yiyebiliyoruz” dedi.

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