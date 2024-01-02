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Bilecik Belediye Başkanı yeni yılın ilk mesaisinde kurumları ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanı yeni yılın ilk mesaisinde kurumları ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yeni yılın ilk mesaisinde kentteki çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan çalışanları ziyaret etti.

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Bilecik'te şehitler için yeni yılda herhangi bir etkinliğin yapılmazken, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kentteki çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan çalışanları ziyaret etti.

Başta Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi olmak üzere belediyeye ait İtfaiye Müdürlüğü ve diğer kurumlardaki çalışanları ziyaret eden Subaşı, çalışanlara kolaylıklar dileyerek, yeni yıllarını kutladı. Ziyaretler sonrasında Atatürk Parkındaki vatandaşlarla bir araya gelerek, hatıra fotoğrafları çektiren Başkan Subaşı, vatandaşların yeni yılını kutladı.

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